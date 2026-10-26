배민서 주문하면 맥도날드 '빅아치' 할인…선착순 행사

AI 핵심 요약beta
- 배달의민족은 26일 맥도날드 빅아치 주문 할인행사를 시작했다
- 빅아치 주문 고객에게 3000원 할인 혜택을 선착순 제공한다
- 맥도날드 전 메뉴 5000원 쿠폰과 추첨 쿠폰도 지급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 배달의민족이 맥도날드의 대형 버거 '빅아치' 국내 출시를 맞아 할인 행사를 마련했다. 신메뉴 전용 혜택과 전 메뉴에 사용할 수 있는 쿠폰을 선보이며 고객의 주문 부담을 낮춘다.
배민 운영사 우아한형제들은 다음 달 1일까지 빅아치 주문 고객에게 3000원 할인 혜택을 선착순으로 제공한다고 26일 밝혔다. 이번 할인은 배민 단독으로 진행한다.
같은 기간 배민 앱에서는 맥도날드 전 메뉴에 적용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰도 선착순으로 지급한다. 공식 인스타그램에서는 빅아치 관련 게시물에 친구를 태그하고 댓글을 작성한 고객 중 추첨을 통해 맥도날드 1만원 쿠폰을 증정한다. 당첨 쿠폰은 배민에서 사용할 수 있다.
빅아치는 쿼터파운드(약 113g) 순쇠고기 패티 두 장과 화이트 체다 치즈 세 장을 넣은 버거다. 양상추와 오이 피클, 생양파에 전용 소스를 곁들였다. 바삭한 크리스피 어니언도 추가해 식감을 살렸다.
해외에서는 국내보다 먼저 판매를 시작했다. 프랑스에서는 출시 직후 현지 맥도날드의 대형 버거 판매 순위 1위를 기록했다. 영국에서는 한정 메뉴로 판매하다 올해 1월 정식 메뉴로 전환했다.
nrd@newspim.com