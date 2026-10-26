쿠팡, 와우카드 혜택 확대…전월 실적 없이 월 최대 7만5000원

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡은 26일 와우카드 생활비 결제 적립 프로모션을 시작했다
- 편의점·카페·해외 결제액에 1% 추가 적립해 월 3만원을 제공한다
- 쿠팡 서비스 등 항목별 혜택을 합쳐 월 최대 7만500원을 적립한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡이 와우카드 고객의 생활비 결제 혜택을 늘린다. 편의점과 카페, 해외에서 쓴 금액에 추가 적립을 제공해 쿠팡 쇼핑을 넘어 일상에서도 카드 활용도를 높인다는 전략이다.
쿠팡은 KB국민카드, 비자(Visa)와 제휴해 다음 달 1일부터 내년 4월 30일까지 와우카드 적립 프로모션을 운영한다고 26일 밝혔다. 모든 적립 혜택에는 전월 실적 조건을 두지 않았으며, 항목별 한도를 합하면 한 달에 최대 7만500원을 쿠팡캐시로 받을 수 있다.
새롭게 추가한 혜택은 편의점·카페·해외 결제 등 세 영역이다. 각각 결제 금액의 1%를 월 1만원 한도로 추가 적립해 세 영역에서 받을 수 있는 금액은 월 최대 3만원이다.
편의점은 GS25와 CU, 세븐일레븐, 이마트24에서 혜택을 받을 수 있다. 카페는 스타벅스·투썸플레이스·메가MGC커피 등 프랜차이즈와 소상공인 운영 매장을 포함한다. 해외에서는 온라인 구매와 현지 매장 결제 모두 추가 적립 대상이다.
쿠팡·쿠팡이츠·쿠팡플레이 이용액에는 기본 2%에 행사 적립률 1.5%를 더한 3.5%를 적용한다. 이들 서비스에서 받을 수 있는 쿠팡캐시는 월 최대 3만5000원이다.
그 외 온라인·오프라인 가맹점 결제액은 기본 적립률 0.2%와 행사 적립률 0.8%를 합쳐 1%를 적립한다. 해당 항목의 월 한도는 1만원이며, 편의점·카페·해외 결제 추가 혜택은 별도로 적용된다.
카드 외형에도 변화를 줬다. 편의점과 카페 등에서 이용하는 생활 혜택을 담은 신규 디자인 3종을 마련해 고객 선택지를 넓혔다. 와우카드는 2023년 10월 출시한 상업자 표시 신용카드(PLCC)다.
nrd@newspim.com