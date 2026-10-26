G마켓, 1~9월 거래액 두 자릿수 성장…120여개국 수출 추진

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3분기 연속 증가세

내달 큐레이터 서비스 도입

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = G마켓은 올해 1~9월 누적 거래액(GMV)이 전년 동기 대비 두 자릿수 성장했고, 분기별 거래액도 3분기 연속 성장했다고 26일 밝혔다.

G마켓은 올해 1분기 4년 만에 거래액 증가세로 전환한 뒤 3분기까지 성장세를 이어갔다고 설명했다. 회사는 셀러 지원과 마케팅 투자, 플랫폼 고도화, 글로벌 판매 채널 확대를 추진해왔다.

G마켓이 1~9월 누적 거래액의 두 자릿수 성장과 글로벌 판매 채널 확대 계획을 발표했다. [사진=G마켓]

G마켓은 이르면 내년 상반기부터 알리바바 글로벌 플랫폼과 연계해 판매 채널을 전 세계 120여개국으로 넓힐 계획이다. 뷰티 상품을 수출 전략 상품군으로 정하고 판매 지원을 강화한다.

현재는 라자다를 통해 동남아시아 5개국에 1만1000여 셀러의 상품 3000만개 이상을 선보이고 있다. 지난해 10월부터 올해 9월까지 해외 누적 판매 수량은 63만개였고, 이 가운데 뷰티 상품 비중은 약 20%였다. 지난달에는 인천에 해외배송센터를 열었다.

새 배송 서비스도 도입한다. 셀러가 재고를 별도 물류센터로 옮기지 않아도 G마켓이 상품 집하부터 배송까지 맡는 방식으로, 도착보장 서비스인 '스타배송' 배송망을 활용할 수 있다.

G마켓에 따르면 올해 스타배송을 도입한 셀러의 도입 전후 3개월 거래액은 평균 15% 증가했다. 새 배송 서비스는 이달 말 수도권에서 시작해 내년 상반기 지방권으로 확대하고, 내년 말까지 전국 배송망을 구축할 계획이다.

다음달에는 셀러와 크리에이터를 연결하는 제휴마케팅 서비스 'G마켓 큐레이터'를 선보인다. 셀러가 상품별 수수료를 정하면 크리에이터가 외부 채널에 상품 콘텐츠와 구매 링크를 공유하고, 구매 실적에 따라 수익을 얻는 방식이다.

G마켓은 인공지능(AI) 기반 숏폼 기능을 활용해 라이브커머스를 고도화하고 셀러의 직접 방송 환경도 확대할 예정이다. 내년 초에는 구매자 문의에 응대하는 대규모언어모델(LLM) 기반 AI 챗봇을 도입하고, 내년 하반기에는 상품 탐색부터 구매까지 지원하는 AI 쇼핑 에이전트를 선보일 계획이다.

kji01@newspim.com