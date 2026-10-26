셀트리온, 美 의료·유통기업 공급 계약…옴리클로·앱토즈마 판로 확대

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보험사 선호의약품 등재·의료기관 공급 연계

대형 PBM 추가 협상도 마무리 단계

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온이 미국에서 알레르기 질환 치료제 '옴리클로'(성분명 오말리주맙)와 자가면역질환 치료제 '앱토즈마'(성분명 토실리주맙)의 단독 공급 계약을 체결하며 신규 제품 판매 기반을 넓혔다.

셀트리온 미국 법인은 이달 초 현지 대형 의료기업과 옴리클로 프리필드시린지(PFS) 제형 및 앱토즈마 전 제형인 정맥주사(IV)·피하주사(SC)의 단독 공급 계약을 맺었다고 26일 밝혔다. 해당 기업은 산하에 대형 병원과 보험사, 처방약급여관리업체(PBM) 등을 보유하고 있다.

옴리클로 제품 이미지 [사진=셀트리온]

두 제품은 오리지널 의약품을 제치고 단독 공급 제품으로 선정됐다. 해당 보험사 처방집에 선호의약품으로 등재되고 산하 의료기관에 공급되는 구조로, 이달부터 제품 공급과 보험 환급 적용이 시작됐다.

셀트리온은 앞서 골질환 치료제 '스토보클로·오센벨트'(성분명 데노수맙) 등을 해당 기업 산하 병원에 공급하며 협력 관계를 구축해 왔다. 기존 제품의 공급 경험과 현지 파트너십을 후속 제품의 시장 진입에 활용했다.

옴리클로는 이달 초 미국 대형 글로벌 유통기업과도 공급 계약을 체결했다. 계약 발효와 함께 해당 기업이 운영하는 매장 내 약국에서 판매가 시작됐다.

이번 계약으로 옴리클로는 약 35만 명 규모의 임직원 건강보험 가입자가 이용하는 보험 채널에 진입했다. 바이알 제형이 필요한 일부 경우를 제외한 처방 영역에서는 단독 선호의약품으로 등재됐다.

해당 유통기업의 회원 대상 의약품 할인 프로그램에도 등록됐다. 약 7400만 명의 회원을 대상으로 운영되는 프로그램으로, 보험 미가입자와 부양가족도 해당 기업의 약국 및 제휴 약국에서 옴리클로를 할인된 가격에 구매할 수 있다.

셀트리온은 고수익 신규 제품군을 대상으로 복수의 대형 PBM과 추가 처방집 등재 협상도 진행하고 있다. 현재 협상은 마무리 단계로, 회사는 4분기 내 계약 체결을 추진하고 있다.

셀트리온은 기존 미국 직판망과 보험사·의료기관·유통기업 네트워크를 후속 제품군으로 확대해 매출 성장과 수익성 개선을 함께 추진할 방침이다.

김본중 셀트리온 미국 법인 CEO는 "확정된 공급 계약을 실제 처방과 매출 확대로 연결하는 한편, 협상 중인 대형 PBM 등재도 신속히 마무리해 미국 내 신규 제품의 성장 기반을 넓히겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com