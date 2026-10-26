삼성전자, 첫 클립형 이어폰 '갤럭시 버즈 온' 27일 출시

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형상기억합금 적용해 착용감 개선…누음 저감 기술 첫 탑재

AI 음성 호출·헤드 제스처 지원…11월까지 액세서리 할인

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 귀를 막지 않고 음악을 들으면서 주변 소리까지 들을 수 있는 클립형 무선 이어폰을 처음 선보인다. 편안한 착용감과 소리 누출을 줄이는 기술에 갤럭시 인공지능(AI) 연동 기능까지 더해 무선 이어폰 시장 공략에 나선다.

삼성전자는 오는 27일 갤럭시 버즈 시리즈 최초의 클립형 무선 이어폰 '갤럭시 버즈 온(Galaxy Buds On)'을 국내 출시한다고 26일 밝혔다. 블랙 단일 색상으로 출시되며 가격은 29만9000원이다. 삼성닷컴과 오픈마켓 등 온라인몰, 전국 삼성스토어 등 오프라인 매장에서 구매할 수 있다.

삼성전자가 갤럭시 버즈 시리즈 최초의 클립형 무선 이어폰 '갤럭시 버즈 온'을 27일 국내 출시한다. [사진=삼성전자 제공]

갤럭시 버즈 온은 귀를 완전히 막지 않는 개방형 클립 디자인을 적용한 것이 특징이다. 형상기억합금 소재를 사용해 귀 모양에 따라 유연하게 휘어지며, 장시간 착용하거나 움직임이 많은 운동 중에도 안정적인 착용감을 제공하도록 설계했다.

음질과 통화 품질을 높이기 위한 기술도 적용했다. 풍부한 저음을 구현하는 '트윈부스트 스피커'와 소리가 외부로 새는 현상을 줄이는 '누음 저감' 기술을 탑재했다. 누음 저감 기술은 갤럭시 버즈 시리즈 최초로 적용됐다. 선명한 통화를 지원하는 '인텔리전트 클리어 콜' 기능도 제공한다.

갤럭시 AI를 지원하는 스마트폰이나 태블릿과 연동하면 'AI 어시스턴트 음성 호출', 머리 움직임으로 기기를 제어하는 '헤드 제스처', '퀵 보이스 메모' 등 핸즈프리 기능을 활용할 수 있다. 갤럭시 버즈4 시리즈 액세서리와도 호환돼 충전 케이스를 취향에 맞게 꾸밀 수 있다.

삼성전자는 출시를 기념해 27일부터 11월 30일까지 구매 고객에게 삼성닷컴에서 사용할 수 있는 갤럭시 버즈 액세서리 30% 할인쿠폰 2매를 제공한다. 쿠폰은 12월 20일까지 대상 액세서리 구매 시 사용할 수 있다.

정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "갤럭시 버즈 온은 음악을 들으면서도 주변 소리를 확인하고 싶은 소비자에게 새로운 선택지가 될 것"이라며 "전국 삼성스토어를 비롯한 오프라인 매장에서 편안한 착용감과 풍성한 사운드를 직접 경험해 보시길 바란다"고 말했다.

mkyo@newspim.com