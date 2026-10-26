롯데百, 잠실점 식품관 3400평 재단장…본관 전체 개편 첫발

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점은 26일 잠실점 식품관 리뉴얼에 착수했다
- 잠실점 식품관은 2028년 상반기까지 3400평 규모로 새단장한다
- 새 식품관은 미식과 구매 공간으로 나눠 배송 서비스를 확대한다
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식사·구매 공간 분리 운영
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데백화점은 잠실점 본관 지하 1층 식품관 리뉴얼에 착수해 2028년 상반기까지 3400평 규모로 새단장한다고 26일 밝혔다.
이번 공사는 2017년 이후 처음 진행하는 잠실점 본관 식품관 전면 리뉴얼이다. 롯데백화점은 식품관을 시작으로 본관 전체 리뉴얼을 추진할 계획이다.
새 식품관은 매장에서 음식을 즐기는 '이츠(EATS)'와 식품을 구매하거나 선물하는 '바이(BUY)' 공간으로 나뉜다. 이츠 공간에는 국내외 미식 브랜드와 협업한 식당과 잠실점 전용 메뉴를 선보일 예정이다.
바이 공간에는 한우와 과일 등을 판매하는 프리미엄 슈퍼와 즉석 조리 제품을 다루는 테이크아웃존, 식재료와 한정 상품 등을 선보이는 푸드 기프트존이 들어선다. 롯데백화점은 산지 직송 등 배송 서비스도 확대할 계획이다.
식품관 설계는 미국 디자인 스튜디오 로만앤윌리엄스가 맡는다. 롯데백화점은 내년 디저트 전문관과 프리미엄 슈퍼를 먼저 조성하고 2028년 식음 공간을 구축할 예정이다.
롯데백화점에 따르면 롯데타운 잠실은 지난해까지 2년 연속 연매출 3조원을 넘었다. 회사는 잠실점 식품관 VIP 고객의 연간 구매 일수가 30일에 달한다고 설명했다.
kji01@newspim.com