[프로축구] K리그2 수원, 성남 원정서 2-0...구단 역대 최다 7연승

4경기 남기고 2·3위와 승점 8차…승점 5 더하면 자력 우승

2위 수원FC, 아산에 0-1로 져 15경기 연속 무패 행진 중단

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로축구 K리그2 수원 삼성이 구단 최다 연승 신기록을 작성하며 1부리그 승격과 우승을 향해 거침없이 질주했다.

이정효 감독이 이끄는 수원은 25일 성남 탄천종합운동장에서 열린 K리그2 2026 30라운드 원정 경기에서 전반 26분 강현묵의 선제 결승골과 후반 42분 상대 자책골에 힘입어 성남FC를 2-0으로 완파했다.

최근 7연승 및 12경기 연속 무패(9승 3무)를 달린 수원은 승점 62(19승 5무 4패)를 기록하며 단독 선두를 굳건히 지켰다. 7연승은 수원이 차범근 감독 시절이던 2007년 8월부터 9월까지 달성했던 6연승을 넘어선 19년 만의 구단 정규리그 최다 연승 신기록이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 수원 삼성 강현묵이 25일 열린 K리그2 2026 30라운드 성남과의 원정 경기에서 선제골을 넣고 기뻐하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.10.25 psoq1337@newspim.com

같은 시간 2위 수원FC(승점 54)가 충남아산에 0-1로 일격을 당하면서 수원은 2위권 그룹(수원FC, 서울 이랜드)과의 승점 차를 8점으로 크게 벌렸다. 남은 4경기에서 승점 5만 더하면 자력으로 K리그2 우승과 함께 K리그1 직행 승격을 확정 짓는다.

수원은 전반 26분 정호연이 중원에서 공을 빼앗아 시작된 역습 상황에서 르본의 크로스를 강현묵이 감각적인 헤더로 연결해 골망을 갈랐다. 선제골 이후에도 안정적인 경기 운영으로 성남의 반격을 봉쇄한 수원은 후반 42분 루이스가 박스 왼쪽에서 시도한 크로스가 성남 수비수 이상민의 몸에 맞고 굴절되어 들어가며 승부에 쐐기를 박았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 수원FC 서재민이 25일 열린 K리그2 2026 30라운드 충남아산과의 원정 경기에서 패하자 아쉬워하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.10.25 psoq1337@newspim.com

이날 수원종합운동장에선 수원FC는 전반 26분 센터백 델란의 허무한 자책골로 충남아산에 0-1로 패해 15경기 연속 무패 행진을 마감했다. 2위 수원FC는 1위 수원 추격에 실패했고 충남아산은 승점 39가 되면서 7위로 도약했다. 부산구덕운동장에선 부산 아이파크가 는 가브리엘의 멀티골과 안현범의 득점을 묶어 경남FC를 3-1로 제압했다.

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