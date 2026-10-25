전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.25 (일) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
스포츠 야구

속보

더보기

[PO] '1차전 우천 취소' KIA 이범호 감독 의중은 장타력 극대화…한준수 DH·김태군 포수

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • KIA는 25일 삼성과의 플레이오프 1차전이 우천 취소됐다
  • 이범호 감독은 한준수를 지명타자로 기용해 타격을 강화했다
  • 김태군도 삼성 선발 페덱에 강한 기록을 앞세워 선발됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈의 플레이오프 1차전이 우천으로 취소됐지만, 이범호 감독이 준비한 선발 라인업에서는 공격력을 극대화하려는 의도가 드러났다. 준플레이오프에서 홈런을 터뜨린 한준수를 지명타자로 배치하고, 삼성 선발 크리스 페덱에게 강했던 김태군을 포수로 기용한 점이 눈길을 끈다.

KIA는 25일 대구삼성라이온즈파크에서 열릴 예정이었던 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프(PO·5전 3선승제) 1차전에서 삼성 라이온즈와 맞붙을 예정이었다. 그러나 이날 경기는 비로 인해 오후 12시 10분 우천 취소됐다.

[서울=뉴스핌] KIA 한준수(오른쪽)가 지난 20일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 LG 트윈스와의 준플레이오프 3차전에서 홈런을 날렸다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.25 football1229@newspim.com

경기는 열리지 않았지만 KIA가 공개한 선발 라인업에서는 이 감독의 공격적인 구상을 엿볼 수 있었다. 이 감독은 박정우(중견수)-박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-한준수(지명타자)-김태군(포수)-하주석(유격수) 순으로 타선을 구성했다.

가장 눈에 띄는 변화는 한준수의 지명타자 출전이다. 앞서 LG 트윈스와의 준플레이오프에서 포수로 선발 출전했던 한준수는 이날 수비 부담 없이 타격에 집중할 예정이었다.

한준수는 지난 20일 LG와의 준플레이오프 3차전에서 솔로 홈런을 터뜨리며 팀의 13-1 대승에 힘을 보탰다. 준플레이오프에서 보여준 장타력을 플레이오프에서도 활용하겠다는 구상으로 풀이된다.

포수 자리에는 베테랑 김태군을 배치했다. 김태군은 올 시즌 삼성 선발 페덱을 상대로 3타수 2안타(1홈런) 6타점, 타율 0.667을 기록하며 강한 모습을 보였다.

특히 지난 7월 30일 대구에서 열린 경기에서는 페덱을 상대로 홈런과 2루타를 터뜨리며 6타점을 올렸다. 페덱이 정규시즌 KIA전 2경기에서 2패 평균자책점 5.25로 고전한 가운데 김태군의 상대 전적을 고려한 기용으로 보인다.

이 감독은 한준수를 지명타자로 활용하면서 김태군의 타격까지 동시에 활용하는 선택을 했다. 포수 한 명을 지명타자로 배치하는 대신 기존 지명타자였던 김선빈을 2루수로 이동시키며 공격력을 강화한 것이다.

[서울=뉴스핌] KIA 포수 김태군. [사진=KIA 타이거즈]

KIA는 준플레이오프 3차전에서 김선빈을 지명타자로, 김규성을 2루수로 기용했다. 그러나 이번에는 김규성을 선발에서 제외하고 한준수와 김태군을 모두 타선에 포함했다.

중심 타선의 장타력도 기대를 모은다. 준플레이오프 최우수선수(MVP)에 선정된 김도영은 3경기에서 타율 0.333, 3홈런 8타점을 기록했다. 특히 3차전에서는 비거리 145m의 만루 홈런을 터뜨리며 LG 마운드를 무너뜨렸다.

주장 나성범도 준플레이오프 3차전에서 홈런 2개를 기록했다. 여기에 카스트로와 한준수까지 장타력을 갖춘 타자들이 타선 곳곳에 포진하면서 상대 투수에게 부담을 줄 수 있는 구성이 완성됐다.

테이블세터는 준플레이오프에서 활약했던 박정우와 박재현이 그대로 맡았다. 두 선수가 출루 기회를 만들고 중심 타선과 하위 타선의 홈런과 장타로 점수를 생산하는 것이 KIA가 기대하는 공격 흐름이다.

[서울=뉴스핌] KIA 김도영(왼쪽 첫 번째)이 20일 서울 잠실야구장에서 열린 LG와의 준PO 3차전에서 만루 홈런을 터트린 후 동료들과 환호하고 있다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.21 football1229@newspim.com

한편 우천으로 취소된 플레이오프 1차전은 오는 26일 같은 장소에서 열린다. 이후 포스트시즌 일정도 하루씩 순연된다. 26일 경기의 선발 라인업은 새롭게 발표될 예정이다.

이날 공개된 KIA의 라인업은 실제 경기에서 가동되지 않았지만, 한준수를 지명타자로 활용하면서 김태군까지 선발로 내세운 선택은 이 감독이 플레이오프에서 어떤 공격 구상을 준비하고 있는지 보여준다.

football1229@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김정은, 1년만에 중국 방문 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 김정은 북한 국무위원장이 24일 중국을 전격 방문했다. 통일부에 따르면 김 위원장은 이날 신압록강대교를 거쳐 중국 랴오닝성 단둥에 도착한 것으로 전해졌다. 김정은 북한 국무위원장 [사진=북한매체 종합] 김 위원장은 이날 오전 평양에서 열차를 이용해 신의주를 방문한 후, 신의주에서 신압록강대교를 이용해 단둥으로 이동한 것으로 알려졌다. 신압록강대교는 북중 최대 교역 거점인 단둥과 평안북도 신의주를 잇는 왕복 4차로 교량이다. 지난 15일 공식 개통된 바 있다. 앞서 일본 교도통신은 외교 소식통을 인용해 단둥의 일부 지역에서 엄격하게 교통을 통제했고 북한 고위급 인사 방문과 관련된 조치라는 관측이 나온다고 보도했다. 김 위원장의 이번 방중은 지난해 9월 중국 전승절 80주년 열병식 참석을 위해 베이징을 방문한 지 약 1년 만에 이루어진 전격적인 행보다. 오는 25일은 한국전쟁 당시 중국이 북한에 지원군을 보내 참전한 지 76주년이 되는 날이다. 이를 기념해 김 위원장이 중국에 방문하는 것으로 분석된다. 시진핑 중국 국가주석과 정상회담이 성사되면 지난 6월 시 주석의 평양 방문 이후 4개월 만의 북·중 정상 회동이 된다. yuniya@newspim.com 2026-10-24 15:57
사진
오세훈, '이태원 참사 4주기 추모대회' 참석 [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 오세훈 서울시장이 24일 오후 서울광장에서 열린 '10·29 이태원 참사 4주기 시민추모대회'에 참석해 참사 희생자들을 추모했다고 밝혔다. 이날 추모대회는 오는 29일 참사 4주기를 앞두고 진행됐다. 서울시와 행정안전부, 10·29 이태원참사 유가족협의회, 시민대책회의가 공동으로 주최·주관했다. 국무총리와 오세훈 서울시장, 정당 대표, 유가족, 시민 등 2000여 명이 참석했다. [서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 오세훈 서울시장이 24일 오후 서울 중구 서울광장에서 열린 10·29 이태원 참사 4주기 시민 추모대회에서 묵념을 하고 있다. 왼2026.10.24 starbean@newspim.com 추모행사는 오후 1시 이태원역 일대에서 열린 '추모기도회'로 시작됐다. 이태원역에서 서울광장까지 이어지는 시민 추모행진과 희생자 호명식, 묵념, 유가족 인사, 추모공연 등 순서로 진행됐다. 서울광장에서 열린 본행사에서는 희생자들을 기억하는 추모 영상을 상영했다. 또 외국인 희생자 유가족 인사, 시민대책회의 선언문 낭독, 합창 및 추모 퍼포먼스 등이 이어졌다. blue99@newspim.com 2026-10-24 23:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동