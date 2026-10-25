[PO] '구자욱 3번 지명타자·최형우 벤치' 삼성 선발 라인업 공개...좌익수는 박승규

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 삼성이 구자욱의 방망이와 외야 수비 안정이라는 두 마리 토끼를 잡는 선택을 내렸다. 왼쪽 햄스트링 부상에서 돌아온 주장 구자욱이 3번 지명타자로 선발 출전하는 가운데 베테랑 최형우는 벤치에서 경기를 시작한다.

삼성은 25일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 KIA와의 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프(PO·5전3선승제) 1차전을 앞두고 선발 라인업을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 중심 타자인 구자욱. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.23 wcn05002@newspim.com

삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-강민호(포수)-박승규(좌익수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수)-류지혁(2루수) 순으로 타순을 구성했다. 선발투수는 크리스 페덱이다.

가장 눈길을 끄는 대목은 구자욱의 복귀다. 구자욱은 지난달 30일 한화전에서 주루 도중 왼쪽 햄스트링을 다쳤다. 정밀 검사 결과 힘줄 부위에 미세한 손상이 발견되면서 정규시즌을 조기에 마감했다.

이후 포스트시즌 복귀를 목표로 재활에 매진했다. 지난 15일 재검진에서 부상 부위의 출혈과 부종이 가라앉았다는 진단을 받았고, 타격 훈련을 재개했다. 19일과 22일 열린 자체 청백전에도 출전하며 실전 감각을 점검했다.

구자욱은 올 시즌 114경기에서 타율 0.371, 15홈런, 102타점, OPS(출루율+장타율) 1.039를 기록하며 삼성 타선을 이끌었다. KIA를 상대로도 15경기에서 타율 0.340, 1홈런, 10타점으로 강한 모습을 보였다.

다만 햄스트링이 완전히 회복된 것은 아니다. 타격에는 큰 문제가 없지만 정상적인 주루와 외야 수비를 소화하기는 어려운 상황이다. 박진만 감독은 지난 24일 "구자욱의 상태가 가장 중요하다"라며 경기 당일 몸 상태를 확인한 뒤 기용 방식을 결정하겠다고 밝혔다. 결국 박 감독은 구자욱을 3번 지명타자로 배치해 공격력을 확보하는 결정을 내렸다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 중심 타자인 최형우. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.23 wcn05002@newspim.com

반면 구자욱과 지명타자 자리를 놓고 기용 방식이 관심을 모았던 최형우는 선발 명단에서 제외됐다. 당초 삼성은 구자욱을 지명타자로 기용할 경우 최형우를 좌익수로 출전시키는 방안도 검토했다. 실제로 지난 12일 정규시즌 최종전과 19일 청백전에서 최형우의 좌익수 수비를 시험했다.

그러나 박 감독은 PO 첫 경기에서 수비 안정에 무게를 뒀다. 최형우 대신 전문 외야수 박승규를 좌익수로 배치하면서 김지찬-김성윤-박승규로 외야진을 구성했다. 이날 대구에 비가 내리면서 그라운드가 미끄러워질 수 있다는 점도 고려할 만한 변수다. 외야에서 타구를 쫓거나 급격하게 방향을 전환해야 하는 상황이 발생할 경우 수비 범위가 넓은 박승규의 기동력이 도움이 될 수 있다.

상대 선발 제임스 네일과의 맞대결 성적도 눈여겨볼 부분이다. 최형우는 올해 네일을 상대로 타율 0.111에 그쳤다. 디아즈 역시 타율 0.143으로 고전했다. 반면 김성윤은 네일을 상대로 10타수 8안타, 타율 0.800으로 강했다. 강민호도 타율 0.500을 기록했고, 네일에게 홈런을 빼앗은 삼성 타자이기도 하다.

구자욱은 네일을 상대로 타율 0.273을 기록했다. 부상 여파로 주루에 제약이 있지만, 중심타선에서 네일을 공략할 핵심 카드로 기대를 모은다.

[서울=뉴스핌] 삼성 박승규. [사진=삼성 라이온즈] 2026.09.17 willowdy@newspim.com

최형우는 벤치에서 대타 출전을 준비한다. 경기 후반 득점이 필요한 상황에서 경험 많은 최형우를 활용할 수 있다는 점은 삼성의 또 다른 무기다.

마운드에서는 페덱이 PO 첫 승을 책임진다. 올 시즌 대체 외국인 투수로 합류한 페덱은 13경기에서 7승 3패, 평균자책점 2.95를 기록했다.

다만 KIA를 상대로는 2경기에서 승리 없이 2패, 평균자책점 5.25로 고전했다. 7월 30일 첫 맞대결에서는 5이닝 6실점으로 무너졌지만, 8월 11일에는 7이닝 3실점(1자책점)으로 호투하고도 타선의 지원을 받지 못했다.

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