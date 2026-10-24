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[PO] '세이브왕' 삼성 김재윤, 부상 2주 이탈...백정현·좌승현에 이어 부상 악재

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  • 삼성이 24일 KIA와 PO를 앞두고 마무리 김재윤의 부상을 발표했다
  • 김재윤은 우측 전거근 그레이드 1 손상으로 2주간 휴식이 필요하다
  • 백정현과 이승현에 이어 김재윤까지 이탈하며 삼성 불펜에 비상이 걸렸다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=삼성이 KIA와 플레이오프(PO·5전 3선승제)를 앞두고 악재를 만났다. 마무리 김재윤이 부상으로 이탈한다.

삼성은 24일 "김재윤의 자기공명영상(MRI) 판독 결과 우측 전거근의 근육 및 근막 손상이 확인됐다. 근막을 따라 출혈이 있고 그레이드 1 등급 손상에 해당한다. 약 2주간 휴식이 필요하다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 마무리 투수 김재윤. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.22 wcn05002@newspim.com

김재윤은 올 시즌 64경기 7승 5패, 35세이브, 평균자책점 3.22를 기록했다. 올해 세이브 1위를 기록하며 데뷔 첫 세이브왕에도 올랐다. 다만 홈 구장인 대구 라이온즈파크에서는 2승 5패, 20세이브, 평균자책점 5.80인 반면, 원정구장에서는 5승, 15세이브, 평균자책점 0을 기록해 대조를 이뤘다.

2주간 휴식을 취해야하는 만큼 김재윤은 PO 뿐만 아니라 삼성이 한국시리즈(KS·7전 4선승제)에 진출하게 될 경우, KS 등판도 쉽지 않아 보인다.

[서울=뉴스핌] (좌측부터) 삼성 좌완 이승현, 백정현이 각각 허리, 광배근 부상 소식을 전했다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.10.24 willowdy@newspim.com

삼성은 앞서 백정현과 좌완 이승현의 부상을 알렸다. 백정현은 광배근, 이승현은 허리 불편함이 있는 것으로 알려졌다. 좌완 불펜 요원 둘에 이어 마무리까지 이탈한 셈이다.

오는 PO 1차전 선발로 예고된 페덱은 정규시즌 KIA 상대 2경기 2패, 평균자책점 5.25로 부진했다. 불펜진 역시줄부상을 당하며 악재가 이어지고 있다.  

willowdy@newspim.com

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한화, 김광삼 투수코치·진종길 코치 영입 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 한화 이글스가 김광삼 전 LG 트윈스 투수코치와 진종길 전 NC 다이노스 코치를 영입하며 류지현 신임 감독 체제의 코칭스태프 개편에 나섰다. 한화는 23일 김광삼 코치와 진종길 코치를 새롭게 영입했다고 밝혔다. 두 코치는 오는 30일부터 일본 미야자키에서 진행되는 마무리 훈련에 합류해 선수들을 지도할 예정이다. [서울=뉴스핌] LG 시절의 김광삼 투수코치. [사진=LG 트윈스] 2026.10.23 football1229@newspim.com 김 코치는 류 감독과 LG에서 오랜 기간 호흡을 맞춘 지도자다. 신일고를 졸업한 뒤 1999년 LG에 입단해 2016년까지 선수 생활을 이어갔다. 은퇴 후인 2017년부터 LG에서 지도자 생활을 시작했다. 육성군 재활·투수코치와 2군 투수코치, 1군 불펜코치 등을 거쳐 2024년부터 올해까지 1군 메인 투수코치를 맡았다. 특히 류 감독과는 LG뿐 아니라 야구 국가대표팀에서도 감독과 투수코치로 호흡을 맞췄다. 김 코치는 이번 한화 합류로 선수와 지도자 생활을 통틀어 처음으로 LG가 아닌 구단에서 활동하게 됐다. 진 코치는 한화에서 선수 생활을 마친 인연이 있다. 부산고와 동의대를 졸업한 뒤 2000년 신인 드래프트에서 삼성 라이온즈의 지명을 받았고, 2005년 한화에서 현역 생활을 마무리했다. [서울=뉴스핌] NC 시절의 진종길 코치. [사진=NC 다이노스] 2026.10.23 football1229@newspim.com 2007년 동의대에서 지도자 생활을 시작한 진 코치는 2013년부터 올해까지 NC에서 작전·수비·주루 코치 등을 역임했다. 한화는 앞서 류 감독을 새 사령탑으로 선임한 데 이어 두 코치를 영입하며 2027시즌을 위한 지도 체계 정비에 속도를 내고 있다. football1229@newspim.com 2026-10-23 17:07
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[날씨] 태풍 영향 제주·남부 중심 비 [서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 24일은 태풍 '참피' 북상 영향으로 제주도와 남부지방 중심으로 비가 내릴 전망이다.  23일 기상청에 따르면 오는 24일 중부지방은 구름이 많은 가운데 남부지방과 제주도에는 비가 내리겠다. 비가 내리는 13일 오전 서울 종로구 광화문네거리에서 시민들이 우산을 들고 이동하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 오는 25일까지 예상 강수량은 광주·전남 20~60mm, 부산·울산·경남 20~60mm, 제주도 50~100mm(많은 곳 산지·중산간 150mm 이상)다. 아침 최저기온은 8~17도로 예상된다. ▲서울 13도 ▲인천 14도 ▲수원 14도 ▲춘천 10도 ▲강릉 13도 ▲청주 14도 ▲대전 13도 ▲전주 13도 ▲광주 14도 ▲대구 14도 ▲부산 17도 ▲울산 16도 ▲제주 19도다. 낮 최고기온은 16~21도로 예측된다. ▲서울 21도 ▲인천 21도 ▲수원 21도 ▲춘천 20도 ▲강릉 20도 ▲청주 20도 ▲대전 19도 ▲전주 26도 ▲광주 19도 ▲대구 19도 ▲부산 19도 ▲울산 19도 ▲제주 22도다. 바다 물결은 서해·남해·동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다. gdy10@newspim.com 2026-10-23 17:30

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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