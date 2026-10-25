[EPL] '재정 위반 파문' 맨시티, 빌라 원정서 패배...개막 8연승 무산

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'잭슨 멀티골' 애스턴 빌라, 맨시테 2-1...홀란, 빛바랜 9경기 연속골

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 맨체스터 시티(맨시티)의 파죽지세 개막 7연승 행진이 애스턴 빌라 원정에서 마침내 멈춰 섰다.

맨시티는 24일(한국시간) 영국 버밍엄 빌라 파크에서 열린 2026-2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 8라운드 원정 경기에서 애스턴 빌라에 1-2로 패했다.

개막 후 7연승을 달리던 맨시티는 엔초 마레스카 감독 부임 이후 리그 첫 패배를 안았다. 승점 21(7승 1패)로 선두 자리는 유지했으나 2위 아스널에 추격을 허용했다. 반면 맨시티전 홈 4연승을 달린 애스턴 빌라는 리그 홈 첫 승과 함께 승점 11(3승 2무 3패)을 기록하며 6위로 올라섰다.

[버밍엄 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=홀란 등 맨시티 선수들이 25일(한국시간) EPL 8라운드 애스턴 빌라와의 원정 경기에서 패하자 낙담하고 있다. 2026.10.25 psoq1337@newspim.com

이날 빌라 파크 관중석에서는 재정 규정 위반 파문을 겪는 맨시티를 향해 "그래서 너희가 강등되는 거야"라는 조롱 섞인 야유가 퍼졌다.

어수선한 분위기 속에 맨시티 수비진이 일찍 헛점을 드러냈다. 전반 6분 맨시티 수비수 마크 게히의 볼 처리 실책을 틈타 애스턴 빌라 주장 존 맥긴이 공을 빼앗아 연결했고 니콜라 잭슨이 침착한 오른발 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다.

맨시티는 반격에 나섰으나 상대 스즈키 자이온 골키퍼의 선방과 전반 28분 일리망 은디아예의 슈팅이 골대를 맞는 불운이 겹치며 전반을 0-1로 끌려갔다. 첫 실점의 빌미를 제공한 게히는 전반 경고까지 받아 하프타임에 교체 아웃됐다.

[버밍엄 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=니콜라 잭슨이 25일(한국시간) EPL 8라운드 맨시티와의 홈 경기에서 선제골을 넣고 골 셀레브레이션을 하고 있다. 2026.10.25 psoq1337@newspim.com

후반 들어 맨시티가 균형을 맞췄다. 후반 7분 은디아예의 측면 크로스를 엘링 홀란이 헤더로 연결해 동점골을 뽑아냈다. 리그 9호 골을 신고한 홀란은 공식전 9경기 연속골 행진을 이어갔다.

하지만 동점의 기쁨은 8분 만에 무너졌다. 후반 15분 이브라힘 음바예의 낮고 빠른 크로스를 잭슨이 쇄도하며 오른발 논스톱 슈팅으로 마무리지었다. 공은 잔루이지 돈나룸마 골키퍼 몸 아래로 빠져나가 골문 안으로 들어갔다.

맨시티는 점유율 63%와 유효 슈팅 7개를 기록하며 몰아붙였으나 골 결정력 부재로 끝내 경기를 뒤집지 못했다. 빌라 원정 4연패 늪에 빠진 맨시티는 오는 28일 브라이턴을 상대로 카라바오컵 4라운드에서 분위기 반전에 도전한다.

psoq1337@newspim.com