'라스트 댄스' 최민정, 쇼트트랙 월드투어 1차 1000m 압도적 金

3000m 계주 마지막 주자로 나서 銀 추가...남자 500m에선 메달 획득 실패

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '한국 쇼트트랙의 여제' 최민정(28·성남시청)이 국가대표 은퇴 시즌 첫 국제대회에서 압도적인 레이스로 우승을 차지했다.

최민정은 25일(한국시간) 캐나다 밴쿠버 퍼시픽 콜리세움에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 1차 대회 여자 1000m 결승에서 1분32초954의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 2위 산드라 펠제부르(네덜란드·1분33초074)를 따돌린 압승이었다. 함께 결승에 진출한 김길리(성남시청)는 1분33초678로 5위에 머물렀다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최민정. [사진=로이터] 2026.10.25 psoq1337@newspim.com

경기 초반 가장 안쪽 코스에서 출발한 최민정은 무리하지 않고 3위 자리에서 기회를 엿봤다. 결승선을 3바퀴 남긴 지점에서 본격적으로 스퍼트를 올렸다. 아웃코스로 크게 돌아 나가며 2위 글로리아 이오리아티(이탈리아)를 제친 데 이어 곧바로 날카로운 인코스 파고들기로 선두 펠제부르까지 단숨에 역전했다.

1위로 치고 나간 최민정은 폭발적인 가속으로 2위 그룹과의 격차를 크게 벌렸다. 마지막 두 바퀴를 여유 있게 선두로 달린 끝에 별다른 위기 없이 금메달을 목에 걸었다.

최민정은 이어 열린 여자 3000ｍ 결승에서도 은메달을 합작했다. 최민정, 심석희, 김길리, 김민지가 출전한 한국 대표팀은 4분13초881의 기록으로 캐나다(4분13초609)에 이어 두 번째로 결승선을 통과했다.

대표팀은 레이스 내내 선두를 지키다가 결승선 3바퀴를 남기고 김길리와 최민정의 배턴 터치 과정이 살짝 어긋나면서 4위로 떨어졌다. 마지막 주자 최민정은 막판 추격에 나섰고 앞서 달리던 네덜란드와 이탈리아가 충돌로 넘어지면서 2위를 차지했다.

[밀라노=로이터뉴스핌] 밀라노 코르티나 2026 올림픽에 출전한 쇼트트랙 대한민국 최민정 선수가 지난 2월 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 여자 1500m 결승에서 은메달을 획득하고 기뻐하고 있다. 2026.02.21 photo@newspim.com

지난 4월 국가대표 1차 선발전 직후 올 시즌을 끝으로 태극마크를 반납하겠다고 선언했던 최민정은 '라스트 댄스' 첫 무대부터 클래스를 입증했다. 전날 예선부터 준준결승, 준결승까지 모든 경기를 조 1위로 통과하는 완벽한 경기력을 보였다. 경기 후 최민정은 "마지막 시즌인 만큼 후회가 남지 않도록 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.

한국 대표팀은 남자 500m에서 메달 획득에 실패했다. 에이스 임종언(고양시청)이 준결승 1조 3위에 그쳐 B파이널로 밀려났고 결승에 진출한 이정민(성남시청)은 3위로 결승선을 넘었으나 마지막 코너에서 스티븐 뒤부아(캐나다)와 충돌해 반칙 판정을 받고 페널티 실격 처리됐다.

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