최민정의 라스트 댄스 무대...2026-2027 쇼트트랙 월드투어 24일 개막

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 쇼트트랙의 살아있는 전설 최민정(성남시청)이 태극마크를 달고 마지막 시즌에 나선다.

2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어가 24일(한국시간) 캐나다 밴쿠버에서 열리는 1차 대회를 시작으로 대장정의 막을 올린다. 올 시즌 월드투어는 캐나다 밴쿠버와 몬트리올을 거쳐 서울, 상하이, 베이징, 그단스크, 틸뷔르흐에서 연달아 7차례 치러지며 내년 3월 서울 세계선수권대회를 끝으로 막을 내린다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 11월에 목동에서 열릴 3차 ISU 쇼트트랙 월드투어 홍보물. [사진=대한빙상경기연맹] 2026.10.22 psoq1337@newspim.com

2026-2027시즌은 국가대표 최민정을 볼 수 있는 마지막 무대다. 최민정은 올 시즌을 끝으로 태극마크를 반납하겠다고 선언했다. 안방에서 열리는 세계선수권대회에서 한국 팬들에게 마지막 인사를 건네기 위함이다. 올 시즌 서울에서는 11월 20일부터 사흘간 열리는 월드투어 3차 대회와 내년 3월 세계선수권대회 등 두 차례 국제대회가 열린다.

[밀라노=로이터뉴스핌] 밀라노 코르티나 2026 올림픽에 출전한 쇼트트랙 대한민국 최민정 선수가 지난 2월 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 여자 1500m 결승에서 은메달을 획득하고 기뻐하고 있다. 2026.02.21 photo@newspim.com

최민정은 전이경과 함께 한국 여자 쇼트트랙 역사상 최고의 선수로 꼽힌다. 2018 평창, 2022 베이징에 이어 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽까지 금메달 4개, 은메달 3개를 수확했다. 한국인 동·하계 올림픽 최다 메달 기록(7개)이자 동계 올림픽 최다 금메달 타이기록이다. 숱한 부상과 견제를 극복해 낸 최민정은 유종의 미를 위해 비시즌 강도 높은 훈련을 마쳤다.

이재경 감독이 이끄는 한국 대표팀은 3년 만의 크리스털 글로브(시즌 종합 MVP) 탈환을 노린다. 여자부에서는 최민정과 김길리(성남시청), 심석희(서울시청)가 개인전과 단체전에 나선다. 남자부에서는 밀라노 올림픽 계주 영웅 이정민(성남시청)과 김태성(화성시청)이 출격 준비를 마쳤다.

다만 남자 대표팀 임종언(고양시청)의 징계 가능성은 악재다. 임종언은 불시 도핑 검사를 위한 소재지 보고를 3차례 위반해 중징계 위기에 몰렸다. 임종언 측은 소명 절차를 밟고 있으나 시합 출전 여부는 불투명한 상태다.

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