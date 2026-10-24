국대 은퇴 앞둔 쇼트트랙 간판 최민정, 월드투어 1차 대회 3종목 모두 조 1위 통과

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 쇼트트랙의 간판 최민정(28·성남시청)이 국가대표 은퇴를 예고한 시즌의 첫 국제대회에서 출전한 개인 3종목을 모두 조 1위로 통과했다.

최민정은 24일(한국시간) 캐나다 밴쿠버 퍼시픽 콜리세움에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 1차 대회 첫날 여자 500m와 1000m 2차 예선, 1500m 준준결승에서 모두 조 1위를 차지했다.

[서울=뉴스핌] 한국 쇼트트랙 간판 최민정. [사진=로이터]

먼저 여자 500m 2차 예선 5조에 출전한 최민정은 43초 613의 기록으로 마르게리타 베티(이탈리아·44초 419)를 제치고 가장 먼저 결승선을 통과했다.

이어 여자 1000m 2차 예선 4조에서도 1분 30초 820으로 조 1위에 자리했다. 주 종목인 여자 1500m에서도 안정적인 경기력을 선보였다. 준준결승 3조에서 2분 36초 097을 기록하며 장자닝(중국·2분 36초 174)을 제치고 조 1위로 준결승에 진출했다.

최민정은 지난 4월 국가대표 1차 선발대회를 마친 뒤 2026-2027시즌을 끝으로 태극마크를 반납하겠다고 선언했다.

국가대표 마지막 시즌을 시작한 최민정은 첫 월드투어 대회부터 개인 3종목에서 모두 다음 라운드에 오르며 메달 획득 가능성을 높였다.

여자 500m에서는 최민정을 제외한 한국 선수들이 모두 탈락했다. 김길리(성남시청)는 2차 예선 7조에서 4위에 그쳤고, 김민지(한국체대)와 최지현(전북도청)도 다음 라운드 진출에 실패했다.

반면 여자 1000m와 1500m에서는 한국 선수 전원이 살아남았다. 1000m 2차 예선에서 김길리와 심석희(서울시청)가 각각 7조와 8조에서 2위로 준준결승에 진출했다.

1500m 준준결승에서는 김길리와 김민지, 심석희가 1조에서 나란히 1~3위를 차지하며 준결승에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 한국 남자 쇼트트랙 임종언. [사진=ISU]

남자부에서는 임종언(고양시청)이 최민정과 함께 개인 3종목을 모두 통과했다. 임종언은 남자 500m 2차 예선 1조에서 40초 702를 기록하며 스티븐 뒤부아(캐나다)를 제치고 조 1위에 올랐다.

1000m 2차 예선에서도 1조 1위로 통과했고, 1500m 준준결승 4조에서는 2분 27초 754로 가장 먼저 결승선을 통과했다.

남자 500m에서는 이정민(성남시청)도 7조 2위로 다음 라운드에 진출했다. 배서찬(고양시청)과 김태성(화성시청)은 탈락했다.

1000m에서는 배서찬이 2차 예선 7조 3위로 통과했지만, 김태성은 8조 3위에 그치며 탈락했다. 1500m 준준결승에서는 임종언을 비롯해 신동민(화성시청), 배서찬, 이정민이 모두 준결승 진출에 성공했다.

계주에서도 한국의 상승세가 이어졌다. 남자 5000m 계주에 출전한 신동민, 이정민, 김태성, 이규호(한국체대)는 준준결승 2조에서 7분 20초 151을 기록하며 영국(7분 22초 165)을 제치고 조 1위로 준결승에 진출했다.

혼성 2000m 계주에서도 임종언, 배서찬, 심석희, 김민지가 준준결승 2조에서 2분 41초 741로 폴란드를 따돌리고 1위를 차지했다.

첫날 개인전과 계주에서 순조롭게 출발한 한국 대표팀은 오는 25일부터 본격적인 메달 경쟁에 나선다.

football1229@newspim.com