전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.24 (토) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

국대 은퇴 앞둔 쇼트트랙 간판 최민정, 월드투어 1차 대회 3종목 모두 조 1위 통과

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 최민정은 24일 국제 월드투어 첫날 개인 3종목을 모두 조 1위로 통과했다.
  • 국가대표 은퇴를 예고한 최민정은 마지막 시즌 첫 대회에서 메달 가능성을 높였다.
  • 한국 대표팀은 개인전과 계주에서 선전하며 25일부터 본격적인 메달 경쟁에 나선다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 쇼트트랙의 간판 최민정(28·성남시청)이 국가대표 은퇴를 예고한 시즌의 첫 국제대회에서 출전한 개인 3종목을 모두 조 1위로 통과했다.

최민정은 24일(한국시간) 캐나다 밴쿠버 퍼시픽 콜리세움에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 1차 대회 첫날 여자 500m와 1000m 2차 예선, 1500m 준준결승에서 모두 조 1위를 차지했다.

[서울=뉴스핌] 한국 쇼트트랙 간판 최민정. [사진=로이터] 

먼저 여자 500m 2차 예선 5조에 출전한 최민정은 43초 613의 기록으로 마르게리타 베티(이탈리아·44초 419)를 제치고 가장 먼저 결승선을 통과했다.

이어 여자 1000m 2차 예선 4조에서도 1분 30초 820으로 조 1위에 자리했다. 주 종목인 여자 1500m에서도 안정적인 경기력을 선보였다. 준준결승 3조에서 2분 36초 097을 기록하며 장자닝(중국·2분 36초 174)을 제치고 조 1위로 준결승에 진출했다.

최민정은 지난 4월 국가대표 1차 선발대회를 마친 뒤 2026-2027시즌을 끝으로 태극마크를 반납하겠다고 선언했다.

국가대표 마지막 시즌을 시작한 최민정은 첫 월드투어 대회부터 개인 3종목에서 모두 다음 라운드에 오르며 메달 획득 가능성을 높였다.

여자 500m에서는 최민정을 제외한 한국 선수들이 모두 탈락했다. 김길리(성남시청)는 2차 예선 7조에서 4위에 그쳤고, 김민지(한국체대)와 최지현(전북도청)도 다음 라운드 진출에 실패했다.

반면 여자 1000m와 1500m에서는 한국 선수 전원이 살아남았다. 1000m 2차 예선에서 김길리와 심석희(서울시청)가 각각 7조와 8조에서 2위로 준준결승에 진출했다.

1500m 준준결승에서는 김길리와 김민지, 심석희가 1조에서 나란히 1~3위를 차지하며 준결승에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 한국 남자 쇼트트랙 임종언. [사진=ISU] 

남자부에서는 임종언(고양시청)이 최민정과 함께 개인 3종목을 모두 통과했다. 임종언은 남자 500m 2차 예선 1조에서 40초 702를 기록하며 스티븐 뒤부아(캐나다)를 제치고 조 1위에 올랐다.

1000m 2차 예선에서도 1조 1위로 통과했고, 1500m 준준결승 4조에서는 2분 27초 754로 가장 먼저 결승선을 통과했다.

남자 500m에서는 이정민(성남시청)도 7조 2위로 다음 라운드에 진출했다. 배서찬(고양시청)과 김태성(화성시청)은 탈락했다.

1000m에서는 배서찬이 2차 예선 7조 3위로 통과했지만, 김태성은 8조 3위에 그치며 탈락했다. 1500m 준준결승에서는 임종언을 비롯해 신동민(화성시청), 배서찬, 이정민이 모두 준결승 진출에 성공했다.

계주에서도 한국의 상승세가 이어졌다. 남자 5000m 계주에 출전한 신동민, 이정민, 김태성, 이규호(한국체대)는 준준결승 2조에서 7분 20초 151을 기록하며 영국(7분 22초 165)을 제치고 조 1위로 준결승에 진출했다.

혼성 2000m 계주에서도 임종언, 배서찬, 심석희, 김민지가 준준결승 2조에서 2분 41초 741로 폴란드를 따돌리고 1위를 차지했다.

첫날 개인전과 계주에서 순조롭게 출발한 한국 대표팀은 오는 25일부터 본격적인 메달 경쟁에 나선다.

football1229@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한화, 김광삼 투수코치·진종길 코치 영입 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 한화 이글스가 김광삼 전 LG 트윈스 투수코치와 진종길 전 NC 다이노스 코치를 영입하며 류지현 신임 감독 체제의 코칭스태프 개편에 나섰다. 한화는 23일 김광삼 코치와 진종길 코치를 새롭게 영입했다고 밝혔다. 두 코치는 오는 30일부터 일본 미야자키에서 진행되는 마무리 훈련에 합류해 선수들을 지도할 예정이다. [서울=뉴스핌] LG 시절의 김광삼 투수코치. [사진=LG 트윈스] 2026.10.23 football1229@newspim.com 김 코치는 류 감독과 LG에서 오랜 기간 호흡을 맞춘 지도자다. 신일고를 졸업한 뒤 1999년 LG에 입단해 2016년까지 선수 생활을 이어갔다. 은퇴 후인 2017년부터 LG에서 지도자 생활을 시작했다. 육성군 재활·투수코치와 2군 투수코치, 1군 불펜코치 등을 거쳐 2024년부터 올해까지 1군 메인 투수코치를 맡았다. 특히 류 감독과는 LG뿐 아니라 야구 국가대표팀에서도 감독과 투수코치로 호흡을 맞췄다. 김 코치는 이번 한화 합류로 선수와 지도자 생활을 통틀어 처음으로 LG가 아닌 구단에서 활동하게 됐다. 진 코치는 한화에서 선수 생활을 마친 인연이 있다. 부산고와 동의대를 졸업한 뒤 2000년 신인 드래프트에서 삼성 라이온즈의 지명을 받았고, 2005년 한화에서 현역 생활을 마무리했다. [서울=뉴스핌] NC 시절의 진종길 코치. [사진=NC 다이노스] 2026.10.23 football1229@newspim.com 2007년 동의대에서 지도자 생활을 시작한 진 코치는 2013년부터 올해까지 NC에서 작전·수비·주루 코치 등을 역임했다. 한화는 앞서 류 감독을 새 사령탑으로 선임한 데 이어 두 코치를 영입하며 2027시즌을 위한 지도 체계 정비에 속도를 내고 있다. football1229@newspim.com 2026-10-23 17:07
사진
[날씨] 태풍 영향 제주·남부 중심 비 [서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 24일은 태풍 '참피' 북상 영향으로 제주도와 남부지방 중심으로 비가 내릴 전망이다.  23일 기상청에 따르면 오는 24일 중부지방은 구름이 많은 가운데 남부지방과 제주도에는 비가 내리겠다. 비가 내리는 13일 오전 서울 종로구 광화문네거리에서 시민들이 우산을 들고 이동하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 오는 25일까지 예상 강수량은 광주·전남 20~60mm, 부산·울산·경남 20~60mm, 제주도 50~100mm(많은 곳 산지·중산간 150mm 이상)다. 아침 최저기온은 8~17도로 예상된다. ▲서울 13도 ▲인천 14도 ▲수원 14도 ▲춘천 10도 ▲강릉 13도 ▲청주 14도 ▲대전 13도 ▲전주 13도 ▲광주 14도 ▲대구 14도 ▲부산 17도 ▲울산 16도 ▲제주 19도다. 낮 최고기온은 16~21도로 예측된다. ▲서울 21도 ▲인천 21도 ▲수원 21도 ▲춘천 20도 ▲강릉 20도 ▲청주 20도 ▲대전 19도 ▲전주 26도 ▲광주 19도 ▲대구 19도 ▲부산 19도 ▲울산 19도 ▲제주 22도다. 바다 물결은 서해·남해·동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다. gdy10@newspim.com 2026-10-23 17:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동