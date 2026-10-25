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[라리가] '부상 복귀' 이강인, 67분 활약 드리블·볼경합 100% 성공

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  • 이강인은 25일 부상 복귀전에서 67분간 활약했다
  • 아틀레티코는 알바레스 결승골로 데포르티보를 꺾었다
  • 아틀레티코는 리그 6연승으로 선두 바르셀로나를 추격했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

알바레스 결승골...A마드리드, 데포르티보에 1-0...6연승 라리가 2위

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 부상 우려를 털어낸 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 가벼운 몸놀림으로 팀의 리그 6연승 달성에 기여했다.

아틀레티코 마드리드는 25일(한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 2026-2027시즌 스페인 프리메라리가 10라운드 홈 경기에서 데포르티보 라코루냐를 1-0으로 꺾었다.

아틀레티코는 리그 6연승을 질주하며 8승 1무 1패(승점 25)를 기록, 한 경기 덜 치른 선두 바르셀로나(승점 27)를 승점 2점 차로 바짝 턱밑 추격했다.

[마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이강인과 알바레스가 25일(한국시간) 스페인 프리메라리가 10라운드 데포르티보와의 홈 경기에서 결승골을 자축하고 있다. 2026.10.25 psoq1337@newspim.com

지난 21일 슈투트가르트와의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 경기에서 대퇴사두근 통증으로 결장했던 이강인은 나흘 만에 선발 명단에 전격 복귀했다. 디에고 시메오네 감독이 가동한 4-4-2 전형의 오른쪽 미드필더로 나선 이강인은 후반 22분 교체될 때까지 67분 동안 그라운드를 누볐다.

아틀레티코는 전반 초반 데포르티보의 강한 압박과 촘촘한 수비에 밀려 고전했다. 전반 6분 미겔 로우레이로, 전반 9분 빌 은송고의 연속 헤더 슈팅에 실점 위기를 맞았으나 얀 오블락 골키퍼의 선방으로 한숨을 돌렸다. 전반 28분에도 데포르티보 예레메이 에르난데스와 로렌초 아마투치의 결정적인 슈팅을 오블락이 연속으로 막아내며 위기를 넘어섰다.

[마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이강인이 25일(한국시간) 스페인 프리메라리가 10라운드 데포르티보와의 홈 경기에서 드리블하고 있다. 2026.10.25 psoq1337@newspim.com

답답하던 아틀레티코 공격의 활로는 이강인이 뚫었다. 전반 37분 이강인이 상대 수비진을 화려한 드리블로 벗겨낸 뒤 박스 안 오른쪽에서 오른발 슈팅을 때렸으나 크로스바를 넘어갔다. 이어 1분 뒤인 전반 38분에도 마르크 푸빌의 패스를 받아 박스 바깥에서 강력한 왼발 중거리 슈팅을 날렸지만 골문 윗그물을 살짝 때렸다.

0-0으로 전반을 마친 시메오네 감독은 후반 시작과 동시에 아데몰라 루크먼과 파블로 바리오스를 빼고 로뱅 르노르망과 줄리아노 시메오네를 투입하며 전술적 승부수를 던졌다.

용병술은 즉각 결실을 보았다. 후반 3분 알레한드로 그리말도가 왼쪽 측면에서 문전으로 정확한 땅볼 크로스를 올렸고 쇄도하던 훌리안 알바레스가 오른발로 차 넣어 선제 결승골을 터뜨렸다. UCL 슈투트가르트전에 이은 공식전 2경기 연속골이자 자신의 시즌 라리가 마수걸이 골이었다.

[마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드감독이 25일(한국시간) 스페인 프리메라리가 10라운드 데포르티보와의 홈 경기에서 선수들을 독려하고 있다. 2026.10.25 psoq1337@newspim.com

이강인도 공세를 늦추지 않았다. 후반 12분 알렉스 바에나의 패스를 받아 박스 바깥에서 날카로운 오른발 슈팅을 시도했으나 상대 수비벽에 막혔다. 이강인은 적극적으로 상대 반칙을 유도하고 수비 진영 깊숙이 내려가 전방 압박에 동참하는 등 공수 양면에서 헌신적인 움직임을 보였다.

시메오네 감독은 후반 22분 체력 관리 차원에서 이강인을 불러들이고 장신 스트라이커 알렉산데르 쇠를로트를 투입했다. 이강인은 공격포인트를 올리지 못했지만 이날 38차례 볼을 터치하며 드리블 성공 4회(100%), 지상 볼 경합 승리 5회(100%)라는 완벽한 지표를 남겼다.

아틀레티코는 후반 26분 알바레스의 일대일 찬스와 후반 37분 줄리아노 시메오네의 헤더 슈팅이 무산됐다. 경기 막판 데포르티보 케빈 산체스의 결정적인 슈팅을 오블락이 잡아내며 한 골 차 승리를 지켜냈다.

psoq1337@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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