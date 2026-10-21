이강인, ATM 이적후 처음 1분도 못 뛴 이유는 '허벅지 타박상'

AI 핵심 요약beta
- AT마드리드는 21일 이강인을 허벅지 타박상으로 결장시켰다
- 이강인은 올 시즌 처음 공식전에서 출전하지 못했다
- 이강인은 25일 데포르티보전 출전 여부가 주목된다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 아틀레티코 마드리드(AT마드리드) 이적 후 처음으로 벤치만 지킨 이유는 허벅지 타박상 때문이었다.
AT마드리드는 21일(한국시간) 독일 슈투트가르트의 MHP 아레나에서 열린 슈투트가르트와의 2026~2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전 원정 경기에서 1-1로 비겼다.
이날 이강인은 교체 명단에 포함됐으나 끝내 그라운드를 밟지 못했다. 올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 AT마드리드 유니폼을 입은 뒤 공식전에서 단 1분도 뛰지 못한 것은 이번이 처음이다. 앞서 이강인은 리그 9경기와 UCL 2경기 등 공식전 11경기에 모두 출전했다.
경기가 끝난 뒤 결장 이유가 드러났다. 스페인 매체 '카데나 세르'의 페드로 풀라나 기자는 SNS를 통해 "이강인은 대퇴사두근(허벅지 앞쪽 근육) 타박상으로 가벼운 불편함을 느껴 무리하지 않았다"고 밝혔다. 이어 "부상 예방 차원에서 경기 전 워밍업조차 진행하지 않았다"고 전했다.
시즌이 긴 만큼 부상 방지 차원에서 디에고 시메오네 감독이 휴식을 부여한 셈이다. 이강인은 올 시즌 스페인 라리가 9경기에서 2골 1도움을 기록하며 팀의 핵심 전력으로 활약 중이다.
AT마드리드는 오는 25일 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 데포르티보를 상대로 라리가 홈경기를 치른다. 허벅지 통증을 호소한 이강인의 출전 여부에 관심이 쏠린다.
psoq1337@newspim.com