이강인·황인범, AFC 올해의 국제선수상 후보…이강인 2연패 도전

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 축구 국가대표 이강인(아틀레티코 마드리드)과 황인범(포르투)이 아시아축구연맹(AFC) 올해의 남자 국제선수상 최종 후보에 나란히 이름을 올렸다.

AFC는 16일 '2026 AFC 어워즈 방콕' 19개 부문의 최종 후보를 발표했다.

[서울=뉴스핌] 아틀레티코 마드리드 미드필더 이강인. [사진=로이터]

이강인과 황인범은 일본의 우에다 아야세(릴)와 함께 올해의 남자 국제선수상 후보로 선정됐다.

올해의 국제선수상은 아시아 밖에서 뛰는 AFC 회원국 선수 가운데 한 해 동안 뛰어난 활약을 펼친 선수에게 주어지는 상이다.

지난해 이 상을 처음 받은 이강인은 2년 연속 수상에 도전한다. 이강인은 2025-2026시즌 파리 생제르맹(PSG) 소속으로 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그와 프랑스 리그1 우승에 힘을 보탰다. 올 시즌을 앞두고 아틀레티코 마드리드로 이적해 활약을 이어가고 있다.

황인범도 최종 후보에 이름을 올렸다. 페예노르트에서 뛰다 올 시즌 포르투로 이적한 황인범은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 체코전에서 1골 1도움을 기록하며 한국의 2-1 승리를 이끌었다.

역대 최다인 네 차례 이 상을 받은 손흥민(LAFC)은 이번 최종 후보에서는 제외됐다. 손흥민은 2015년과 2017년, 2019년, 2023년 수상했다.

한국 선수로는 손흥민 외에 김민재가 2022년, 이강인이 2025년 이 상을 받은 바 있다.

[서울=뉴스핌] 황인범이 지난 6월 12일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 체코전에서 득점 직후 세리머니를 하고 있다. [사진=로이터]

여자 부문에서도 한국 후보가 나왔다. 국가대표 베테랑 수비수 김혜리(수원FC 위민)는 AFC 올해의 여자선수상 후보에 올랐다. 김혜리는 2025-2026 AFC 여자 챔피언스리그에서 수원FC 위민의 준결승 진출에 힘을 보탰다.

김혜리는 북한의 김경영, 호주의 홀리 맥나마라와 수상을 놓고 경쟁한다.

박윤정 한국 20세 이하(U-20) 여자축구대표팀 감독은 올해의 여자 지도자상 후보로 선정됐다.

한편 AFC 올해의 남자 선수상 후보에는 알리레자 베이란반드(트랙토르), 피라스 알부라이칸(알아흘리), 살렘 알다우사리(알힐랄)가 이름을 올렸다.

2026 AFC 어워즈 시상식은 오는 11월 19일 태국 방콕에서 열린다.

football1229@newspim.com