대표팀 불화 배후설에…이강인 측 "사실 무근…법적 대응"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 축구 국가대표 이강인(아틀레티코 마드리드) 측이 대표팀 내 불화설과 이른바 '배후설'을 부인하고 법적 대응을 예고했다.

이강인의 매니지먼트사 더블랙레이블은 13일 공식 입장을 통해 "최근 온라인을 중심으로 이강인 선수와 관련해 사실과 다른 내용이 무분별하게 확산하고 있다"며 "현재 거론되는 일련의 내용들은 이강인 선수와 무관하며 사실무근임을 분명히 밝힌다"고 밝혔다. 이어 "허위사실 유포 및 명예훼손에 해당하는 게시물과 댓글에 대해 자료를 수집하고 있다"며 "사안에 따라 필요한 법적 절차를 진행하겠다"고 덧붙였다.

논란은 지난 6일 우즈베키스탄과의 평가전 이후 대표팀 일부 선수들의 은퇴설이 불거지면서 확산했다. 김민재, 황인범, 황희찬 등 1996년생 선수들이 대표팀 은퇴를 고민한다는 주장이 나오면서 선수단 내부 상황을 둘러싼 추측이 이어졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 지난 8월에 열린 세비야와 2026 라리가 경기에서의 이강인 모습. [사진=로이터] 2026.10.13 psoq1337@newspim.com

이후 일부 유튜브 채널과 온라인 게시물에서는 이강인이 이른바 '96라인' 선수들과 함께 손흥민의 주장 교체를 추진하거나 대표팀 내 파벌 형성에 관여했다는 주장이 제기됐다. 이강인이 은퇴 논의를 주도하거나 손흥민을 대표팀에서 배제하려 했다는 의혹도 나왔다. 그러나 이를 뒷받침할 구체적인 사실은 확인되지 않았다.

확인되지 않은 주장이 확산하면서 이강인의 SNS에는 악성 댓글도 이어졌다. 일부 게시물은 선수들의 경기장 내 표정이나 대화 장면에 임의의 해석을 덧붙여 대표팀 내 갈등의 증거처럼 제시했다.

황인범은 대표팀 은퇴설과 관련해 당장 은퇴할 뜻이 없다고 밝혔다. 앞서 로베르트 모레노 감독이 임시 감독이라는 점을 언급한 발언도 선수들이 감독을 따르지 않는다는 의미가 아니라 대표팀의 불확실한 상황을 지적한 것이라고 설명했다.

이강인은 우즈베키스탄전 뒤 모레노 감독에게 "첫 경기와 마지막 경기에서 배려해줘 감사하다"며 "선수들이 조금씩 감독님의 축구를 이해하고 있다. 앞으로도 감독님과 함께 좋아지지 않을까 생각한다"고 말했다.

psoq1337@newspim.com