AFC 아시안컵, 2032년부터 짝수 해 개최…유로·코파와 주기 맞춘다

AI 핵심 요약beta
- AFC가 23일 아시안컵을 2032년부터 짝수 해에 개최하기로 했다
- 2027년 대회 이후 2032년부터 4년 간격으로 대회를 연다
- AFC 지도부 선거는 2027년 진행하고 임기는 2032년까지 이어진다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 아시아 축구 최고 권위의 국가대항전인 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵이 2032년부터 짝수 해에 열린다. 기존 홀수 해 개최 방식에서 벗어나 유럽축구선수권대회(유로), 남미축구선수권대회(코파 아메리카) 등 다른 대륙 대회와 개최 주기를 맞춘다.
AFC는 23일(한국시간) 일본 도쿄에서 열린 2026 AFC 특별총회에서 아시안컵 개최 일정과 연맹 지도부 선거 주기 변경 등을 담은 정관 개정안을 만장일치로 승인했다고 밝혔다.
가장 큰 변화는 아시안컵 개최 연도다. 기존 아시안컵은 2011년과 2015년, 2019년, 2023년 등 4년마다 홀수 해에 개최됐다. 국제축구연맹(FIFA) 월드컵이 열리는 해를 기준으로 1년 뒤에 대회가 열리는 방식이었다.
그러나 이번 결정으로 2027년 대회 이후 다음 아시안컵은 2032년에 열린다. 이후에는 2036년, 2040년 등 4년 간격으로 개최된다. 월드컵이 끝난 뒤 2년이 지나 열리는 유로, 코파 아메리카와 같은 주기다.
AFC는 "변화하는 국제 축구 일정에 따라 아시안컵은 2032년 대회부터 홀수 해 개최에서 짝수 해 개최로 전환된다"고 설명했다.
아시안컵 개최 연도 변경에 맞춰 AFC 지도부의 선거 및 임기 일정도 조정된다. AFC 정관 제32조에 규정된 주요 지도부 선거는 당초 계획대로 2027년에 진행된다.
다만 선출된 인사들의 임기는 2028년 1월 1일부터 시작해 2032년까지 이어진다. 현재 2023~2027년 임기로 선출된 지도부는 기존 임기대로 2027년 말까지 직무를 수행한다.
AFC 집행위원회의 대회 준비 및 운영에 관한 감독 기능도 강화된다. AFC는 이번 정관 개정을 통해 주요 의사결정과 대회 운영의 연속성을 확보한다는 방침이다.
셰이크 살만 AFC 회장은 "오늘 결정은 우리의 거버넌스를 더욱 강화하고 연속성을 확보하며 아시아 축구의 더 밝고 나은 미래를 열어갈 수 있게 할 것"이라고 밝혔다.
한편 살만 회장은 이날 잔니 인판티노 FIFA 회장의 재선 도전에 대한 지지도 표명했다. 아시아 축구의 단결을 강조하며 인판티노 회장을 지지하겠다는 입장을 밝혔다.
football1229@newspim.com