AFC 2027 아시안컵 주목 선수로 손흥민 선정…"5번째이자, 마지막 도전"

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 아시아축구연맹(AFC)이 내년 1월 개막하는 2027 AFC 아시안컵에서 주목해야 할 한국 선수로 주장 손흥민(34·LAFC)을 선정했다.

AFC는 16일(현지시간) 홈페이지를 통해 아시안컵 참가국별 주목 선수를 소개하며 한국 대표팀 선수로는 손흥민을 꼽았다.

[서울=뉴스핌] 한국 축구 대표팀 주장 손흥민(LAFC). [사진=로이터]

AFC는 손흥민이 2011년 카타르 아시안컵 조별리그 인도전에서 A매치 데뷔골을 넣은 것을 언급하며 "이후 아시아 축구계의 위대한 선수 중 한 명으로 자리매김했다"고 평가했다.

손흥민은 현재 한국 남자 선수 A매치 역대 최다인 59골을 기록 중이다. 아시안컵에는 2011년 카타르 대회를 시작으로 2015년 호주, 2019년 아랍에미리트(UAE), 2023년 카타르 대회까지 네 차례 출전했다. 하지만 아직 우승과 인연을 맺지 못했다. 최고 성적은 2015년 호주 대회 준우승이다.

AFC는 "34세가 된 손흥민은 다시 아시안컵에 나선다"며 "1960년 이후 한국의 첫 우승을 위한 그의 다섯 번째이자 마지막 도전이 될 것"이라고 했다.

클럽 무대에서 쌓은 경력도 조명했다. 손흥민은 함부르크와 레버쿠젠을 거쳐 2015년 토트넘 홋스퍼에 입단해 10년 동안 뛰었다.

2018-2019시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 준우승을 경험했고, 2019-2020시즌 번리전 득점으로 국제축구연맹(FIFA) 푸슈카시상을 받았다.

2021-2022시즌에는 리그 23골을 기록하며 아시아 선수 최초로 잉글랜드 프리미어리그 공동 득점왕에 올랐고, 2024-2025시즌에는 UEFA 유로파리그 우승도 차지했다. 토트넘에서 454경기 173골 101도움을 기록해 레전드 반열에 올랐다.

지난해 여름 토트넘을 떠나 미국 메이저리그사커(MLS) LAFC로 이적한 뒤에도 활약을 이어가고 있다.

AFC는 "선수 생활의 막바지에 접어들었음에도 손흥민이 한국 대표팀에 미치는 영향력은 여전히 크다"며 "한국이 다시 아시안컵 우승에 도전하는 과정에서 핵심적인 역할을 맡을 것"이라고 내다봤다.

[서울=뉴스핌] 한국 축구 대표팀 주장 손흥민(LAFC). [사진=로이터]

2027 AFC 아시안컵은 내년 1월 7일부터 2월 5일까지 사우디아라비아 리야드와 제다, 알코바르 등 3개 도시에서 열릴 예정이다.

다만 최근 사우디 현지의 안보 불안으로 정상 개최 여부에 대한 우려가 커지고 있다. AFC는 현재 예정대로 대회를 준비하고 있지만 상황에 따라 1년 연기 가능성도 열어둔 상태다.

football1229@newspim.com