사우디 정세 불안에 아시안컵 1년 연기 가능성…모레노호 11월 원정도 변경 검토

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2027 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 개최국 사우디아라비아의 안보 불안이 이어지면서 대회를 2028년으로 1년 연기하는 방안이 거론되고 있다. 한국 축구대표팀도 오는 11월 예정된 사우디 원정 평가전의 개최지 변경을 검토하고 있다.

15일(한국시간) 로이터통신 등에 따르면 살만 빈 이브라힘 알 칼리파 AFC 회장은 국제축구연맹(FIFA) 평의회가 열린 스위스 취리히에서 2027 아시안컵 개최와 관련해 "필요하다면 대회를 1년 미뤄 2028년에 개최할 수도 있다"고 밝혔다.

지난 8일(현지시간) 예멘 친이란 후티 반군이 사우디아라비아 리야드의 킹칼리드 공항 을 공격했다고 발표한 후, 공항 에서 연기와 화염이 치솟는 모습이 담긴 소셜미디어 영상 스크린샷. [사진=로이터 뉴스핌]

다만 연기가 결정된 것은 아니다. 알 칼리파 회장은 "11월 말까지 기다릴 수 있다"며 "지역 상황이 빠르게 좋아질 수도, 나빠질 수도 있다. 앞으로 어떤 일이 일어나는지 지켜봐야 한다"고 설명했다. 이어 "현재로서는 상황을 주시하고 있으며 모든 것은 예정대로 진행되고 있다"고 덧붙였다.

2027 AFC 아시안컵은 내년 1월 7일부터 2월 5일까지 사우디 리야드와 제다, 알코바르 등 3개 도시에서 열릴 예정이다.

하지만 지난 11일 개최 도시인 리야드의 킹 칼리드 국제공항이 미사일 공격을 받아 13명이 숨지고 300여명이 다치는 등 현지 안보에 대한 우려가 커졌다. 이튿날에도 정체불명의 발사체가 공항 터미널을 타격해 사상자가 발생했다.

이에 스포츠 일정에도 차질이 이어지고 있다. 사우디에서 열릴 예정이던 테니스 이벤트 '식스 킹스 슬램'이 연기됐고, 제다에서 개최 예정이었던 'FIFAe 파이널 2026'도 일정이 미뤄졌다. 축구 스타 크리스티아누 호날두(알 나스르)가 뛰고 있는 사우디 프로축구 리그 일부 경기 역시 연기됐다.

이런 상황은 한국 축구대표팀의 아시안컵 준비 일정에도 영향을 주고 있다. 대한축구협회는 당초 11월 FIFA A매치 기간 사우디를 포함한 중동 지역에서 두 차례 평가전을 치르는 방안을 추진해왔다. 내년 아시안컵 개최지를 미리 경험하고 현지 환경에 적응한다는 계획이었다.

[수원 로이터=뉴스핌] 로베르트 모레노 임시 감독이 24일 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도르와의 A매치 친선 경기을 지켜보고 있다.

하지만 최근 현지 상황을 고려해 사우디 대신 다른 중동 국가에서 두 경기를 치르는 방안을 검토하고 있다. 사우디와의 평가전 자체는 유지하되 경기 장소를 다른 국가로 변경하는 방안이다. 대한축구협회에 따르면 11월 A매치 2연전 장소를 다른 중동 국가로 옮기는 방안을 추진하고 있다. 새로운 개최지 후보로는 카타르가 언급되는 상황이다.

AFC가 11월 말까지 상황을 지켜보겠다는 입장인 만큼 대회의 정상 개최 여부는 향후 중동 정세에 따라 결정될 전망이다.

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