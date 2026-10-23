골프존, 아파트 골프연습장 렌탈료 최대 36% 낮춘다…기존 고객도 적용

AI 핵심 요약beta
- 골프존은 23일 아파트 골프연습장용 GDR PLUS 렌탈료를 할인했다.
- 비영리 시설용 60대 한정으로 계약 기간에 따라 최대 36% 인하했다.
- 키오스크·센서 등 장비와 무상 사후관리, 연 1회 정기점검을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=골프존이 아파트 커뮤니티 골프연습장의 설치·운영 비용을 줄이기 위해 'GDR PLUS' 렌탈료 할인에 나선다.
골프존은 "비영리 시설용 GDR PLUS 렌탈 서비스를 총 60대 한정으로 할인한다"고 밝혔다. 계약은 3년형과 5년형으로 나뉘며, 할인율은 최대 36%다. 행사에 앞서 계약한 고객에게도 낮아진 요금을 소급 적용한다.
지난 4월 도입한 이 서비스는 아파트 단지가 골프 연습 장비를 한꺼번에 구매하는 대신 렌탈 방식으로 시설을 마련할 수 있도록 설계됐다. 골프존은 이번 가격 조정으로 단지별 예산과 운영 계획에 따른 선택의 폭을 넓힌다는 구상이다.
GDR PLUS는 스윙 궤적과 손목, 클럽페이스 등의 움직임을 분석하는 골프 연습 시뮬레이터다. 인공지능(AI) 샷 진단 기능을 통해 이용자의 스윙 점검을 돕는다.
렌탈 상품에는 키오스크와 센서, 플레이트, 오토티업, 프로젝터, 스크린 등 연습장 운영에 필요한 주요 장비가 포함된다. 계약 기간에는 무상 사후관리(AS)를 지원하고, 연 1회 정기점검을 통해 장비 사용법과 소모품 교체 시기 등을 안내한다.
안규식 골프존 판매사업부 부장은 "아파트 단지의 시설 도입 비용과 관리 부담을 덜기 위한 조치라며, 고객 수요와 시장 변화에 맞춰 상품과 운영 지원을 개선하겠다"고 말했다.
계약 조건과 프로모션 관련 세부 사항은 골프존 네이버 스마트스토어에서 확인할 수 있다.
iaspire@newspim.com