골프존커머스 골핑, 쇼핑 페스티벌 '블랙골프데이' 사전 이벤트 진행

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=㈜골프존커머스(대표이사 최덕형)의 공식 온라인 쇼핑몰 '골핑'이 온라인 골프용품 쇼핑 페스티벌 '블랙골프데이' 사전 이벤트를 진행한다.

골핑은 28일 오전 10시부터 10월 13일 오전 10시까지 블랙골프데이의 전야 행사인 '2026 블랙골프데이 PRE-EVENT'를 진행한다.

'2026 블랙골프데이 PRE-EVENT'는 골핑의 연중 최대 온라인 골프 쇼핑 페스티벌 '블랙골프데이'가 올해로 11회째를 맞는 가운데, 본행사에 앞서 고객들이 다양한 콘텐츠를 미리 즐길 수 있도록 마련된 사전 이벤트다. 사전행사로는 '블랙 스탬프', '블랙 모의고사', '블랙 럭키드로우', '블랙 타임 딜' 등 '골핑' 앱 및 홈페이지를 통해 참여할 수 있는 다양한 이벤트가 마련되어 있다.

첫 번째 '블랙 스탬프'는 블랙골프데이 사전행사 전용 할인쿠폰 다운로드, 출석체크, 앱 푸시 수신 동의 등 미션을 완료한 고객을 대상으로 추첨을 통해 경품을 제공하는 이벤트다. 당첨자에게는 '브리지스톤 B 시리즈'와 '브리지스톤 V300 풀세트'가 제공되며, 출석체크 참여 시 매일 G패스 포인트도 지급된다.

두 번째, '블랙 모의고사'는 전야 행사 기간 동안 매일 출제되는 골프 상식 퀴즈에 참여해 누적 점수로 순위를 겨루는 이벤트다. 순위에 따라 G 패스 포인트를 최대 100만 포인트까지 차등 지급하며, 퀴즈에 참여한 모든 고객을 대상으로 추첨을 통해 '스릭슨 소프트필 14 골프공'을 총 80명에게 증정한다.

세 번째, '블랙 럭키드로우'는 본행사 오픈 일인 10월 13일을 상징하는 1,013원으로 매일 공개되는 상품의 응모 및 구매 기회를 제공하는 이벤트다. 상품별 계정당 1회 응모할 수 있으며, 추첨을 통해 당첨자 1명에게 상품을 1,013원에 구매할 수 있는 기회를 제공한다.

네 번째, '블랙 타임 딜'은 행사 기간 동안 매일 한정 수량의 인기 골프용품을 공개하고, 선착순으로 특가에 구매할 수 있는 이벤트다.

국내 50개 골프 용품 브랜드가 참여해 다양한 혜택을 만나볼 수 있는 '2026 골핑 블랙골프데이' 본행사는 10월 13일 오전 10시부터 10월 15일 밤 12시 전까지 총 62시간 동안 진행될 예정이다. 이벤트 관련 자세한 사항은 골핑 홈페이지 및 모바일 앱(APP) 등을 통해 확인할 수 있다.

골프존커머스 온라인 사업부 이종우 사업부장은 "지난 10년간 골핑을 이용해 주신 고객분들의 관심과 성원에 보답하고자 11년째를 맞은 올해도 다양한 PRE-EVENT 콘텐츠를 준비하게 됐다."라며, "본행사에서는 PRE-EVENT보다 한층 강화된 혜택으로 고객분들의 실속 있는 골프 쇼핑을 제공해 드릴 예정이다."라고 밝혔다.

iaspire@newspim.com