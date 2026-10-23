오석진 대전교육감, 호주인턴십 현장 '안전·실습 여건' 살핀다

AI 핵심 요약beta
- 오석진 대전교육감은 23일 호주 브리즈번 출장 계획을 밝혔다
- 26~31일 직업계고 학생 30명의 인턴십 운영 상황을 점검한다
- 현지 기관·기업과 협약을 맺고 학생 안전과 교육 질을 강화한다
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현지 교육기관·기업과 실습 협력 강화 방안 등 논의
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 호주 브리즈번에서 직업계고 학생들의 글로벌 현장학습 운영 상황을 점검하고 현지 교육기관·기업과 협력 강화에 나선다.
오석진 교육감은 23일 오전 시교육청 기자실을 찾아 오는 26~31일 호주 브리즈번을 방문해 직업계고 글로벌 현장학습 호주인턴십 운영 상황을 점검할 계획이라고 설명했다.
올해 호주인턴십에는 특성화고 3학년 학생 30명이 참여하고 있다. 학생들은 8주간 건축(타일), 뷰티(헤어), 조리, 미디어콘텐츠, 전공서비스 등 5개 분야에서 직무교육과 현장실습을 진행한다.
오 교육감은 현지에서 영어·직무교육과 현장실습 운영 상황을 확인하고 숙소와 교통, 안전, 건강 등 학생들의 생활환경 전반을 살필 예정이다. 학생들과 간담회를 열어 현지 교육과 생활에 대한 의견을 듣고 직무교육기관과 실습기업을 방문해 교육·실습 여건도 점검한다.
현지 기관과 협력도 강화한다. 시교육청은 태프 퀸즐랜드(TAFE Queensland)와 더 웨스틴 브리즈번(The Westin Brisbane)을 방문해 업무협약을 체결하고 교육·현장실습 분야의 협력 기반을 확대할 계획이다.
브리즈번 시청에서는 스티븐 황 시의회 부의장과 시청 관계자들을 만나 직업교육 및 글로벌 현장학습 교류 방안을 논의할 예정이다.
시교육청은 이번 현장점검에서 확인한 사항과 학생·교육기관·실습기업의 의견을 향후 사업 운영에 반영하고, 이를 통해 학생 안전관리를 강화하고 교육과 현장실습의 질을 높일 계획이다.
오 교육감은 "학생들을 직접 만나 교육과 생활 여건을 살펴보고 학생들의 의견을 듣겠다"며 "현지 교육기관 및 기업과 긴밀히 협력해 학생들이 안전한 환경에서 글로벌 직무역량을 키울 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com