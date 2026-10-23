OK저축은행, 최고 연 15% 금리 제공...'OK마이펫적금' 출시

AI 핵심 요약beta
- OK저축은행이 23일 33일간 매일 1만원 납입 적금을 출시했다
- OK마이펫적금은 기본 연 2%에 최고 연 15% 금리를 제공한다
- 납입 횟수에 따라 동물 캐릭터가 성장해 저축 재미를 더했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
납입 횟수 따라 동물 캐릭터 성장…저축에 재미 더해
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = OK저축은행이 33일간 매일 1만원씩 납입하면 최고 연 15%(세전) 금리를 제공하는 'OK마이펫적금'을 출시했다고 23일 밝혔다. 납입 횟수에 따라 앱 내 동물 캐릭터가 성장하는 반려동물 콘셉트의 일적금이다.
OK마이펫적금은 누적 납입 횟수에 따라 우대금리를 단계적으로 제공하는 정액 적립식 상품이다. 기본금리는 연 2.0%(세전)이며 우대조건을 모두 충족하면 최고 연 15.0%(세전)를 적용받는다.
우대금리 조건은 세 가지다. 마케팅 동의 시 2.0%포인트(p), 적금 계좌 별명 등록 시 2.0%p를 각각 가산한다. 여기에 가입일을 포함해 30일까지 누적 납입 5회마다 1.5%포인트씩 우대금리가 쌓이며, 최대 30회 납입하면 9.0%포인트까지 적립된다. 단, 모든 우대금리는 만기까지 총 33회 전 회차 납입을 완료해야 적용된다.
이 상품은 소액·단기 저축 수요를 반영해 설계됐다. 33일이라는 짧은 만기와 일 단위 납입 방식으로 목돈 마련의 부담을 낮추고, 납입에 성공할수록 우대금리가 누적되는 구조로 저축 습관 형성을 유도한다.
납입 횟수가 쌓일수록 앱 내 동물 캐릭터가 함께 성장하는 게이미피케이션 요소도 도입했다. 반려동물과 금융을 결합한 '랜선 펫적금' 콘셉트로 저축에 재미와 성취감을 더했다.
OK저축은행 관계자는 "소액·단기 저축 트렌드와 반려동물 문화가 결합된 새로운 형태의 적금 상품을 선보이게 됐다"며 "매일 소액을 납입하며 금리도 쌓고 캐릭터도 키우는 재미를 통해 저축을 생활 속 즐거운 습관으로 만들 수 있도록 앞으로도 고객 친화적인 상품을 지속 선보여 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com