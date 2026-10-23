삼성생명, 'SSUM 라운지' 개편…연금·투자 정보 한곳에

AI 핵심 요약beta
- 삼성생명은 23일 퇴직연금 앱 SSUM 라운지를 통합 연금 라운지로 개편했다
- 연금·투자 정보와 시장 지표를 한곳에 모아 접근성을 높였다
- 전문가 강의와 투자 콘텐츠를 제공하고 기존 제휴 혜택도 유지했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
퇴직연금 가입자 무료 이용…제휴 혜택 8종 유지
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명은 퇴직연금 가입자 전용 부가서비스 앱 'SSUM 라운지'를 연금·투자 정보를 한곳에서 확인할 수 있는 통합 연금 라운지로 개편했다고 23일 밝혔다.
이번 개편은 가입자가 직접 상품을 선택하고 운용하는 확정기여형(DC)·개인형퇴직연금(IRP) 중심으로 퇴직연금 시장이 변화하는 데 맞춰 은퇴자산 관리에 필요한 정보 접근성을 높이기 위해 추진됐다.
삼성생명은 제휴 혜택 중심의 기존 멤버십 서비스에서 연금과 투자 정보를 확인할 수 있도록 관련 기능을 강화했다. 이메일과 유튜브 등 여러 채널에 흩어져 있던 콘텐츠도 하나로 모았다. 기존 제휴 혜택 8종은 유지한다.
이번 개편의 핵심은 새로 마련한 '퇴직연금정보'다. 첫 화면인 '투데이브리핑'에서는 환율·금리·주가지수 등 주요 시장 지표를 한눈에 볼 수 있다. 제도 기초부터 시장 분석까지 고객의 연금 관리 단계에 맞춘 콘텐츠 4종도 마련했다. 각 콘텐츠는 핵심을 먼저 요약해 필요한 내용을 빠르게 파악할 수 있도록 구성했다.
퇴직연금이 낯선 고객은 '연금 첫걸음'을 통해 기본적인 은퇴자산 관리에 도움을 받을 수 있다. 퇴직연금 제도별 특징과 연금저축과의 차이, 선택 기준 등을 알기 쉽게 정리했다. 올해 발간한 '퇴직연금 시크릿 가이드'의 주요 내용도 담아 세액공제와 연금수령 방법 등 실무적인 정보를 제공한다.
자산을 직접 운용하는 DC·IRP 가입자를 위한 '투자 인사이트'는 국내외 경제와 증시 흐름, 향후 전망 등을 정기적으로 제시한다. 자산운용사 리서치를 바탕으로 주식·채권시장 전망을 요약하고 반기별 투자 키워드와 자산별 운용 전략을 정리한 '투자 가이드북'도 살펴볼 수 있다.
'연금 클래스'에서는 실시간으로 전문가 강의를 들을 수 있다. 매월 한 차례 정오부터 한 시간 동안 온라인 세미나를 생중계한다. 첫 세션에서는 삼성생명 퇴직연금 전문가가 제도와 상품을 설명하고, 두 번째 세션에서는 삼성자산운용이 시장 전망과 포트폴리오 전략 등을 소개한다.
세미나는 앱 내 링크와 QR코드를 통해 입장할 수 있으며 설문에 참여한 고객에게는 추첨을 통해 경품을 제공한다. SSUM 라운지는 삼성생명 퇴직연금(DB·DC·IRP) 가입자라면 누구나 무료로 이용할 수 있다.
삼성생명 관계자는 "퇴직연금은 장기간 꾸준히 관리해야 하는 자산인 만큼 고객이 필요한 정보를 쉽고 편리하게 접할 수 있는 환경을 만드는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 'SSUM 라운지'의 콘텐츠와 서비스를 지속 확대해 고객의 체계적인 은퇴자산 관리를 돕겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com