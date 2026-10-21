삼성생명, 웅진프리드라이프와 맞손…병원 동행·돌봄 서비스 제공

AI 핵심 요약beta
- 삼성생명은 20일 웅진프리드라이프와 건강케어서비스 협약을 체결했다
- 양사는 건강상담·병원 동행·시니어 돌봄서비스를 이달 말 출시한다
- 서비스는 중대질환 진단 후 돌봄까지 지원해 가족 부담을 덜어준다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명이 웅진프리드라이프와 손잡고 건강상담부터 병원 동행, 시니어 돌봄까지 지원하는 '건강케어서비스'를 선보인다.
삼성생명은 지난 20일 서울 중구 웅진프리드라이프 본사에서 전략적 업무제휴 협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다. 양사는 건강케어서비스 제공과 협력 서비스 개발, 공동 마케팅·프로모션, 고객 맞춤형 혜택 설계 등에서 협력하기로 했다.
웅진프리드라이프는 20여년간 장례 업계에서 쌓은 고객 신뢰를 바탕으로 상조업뿐 아니라 업계 최초로 '크루즈 전세선'을 선보이고 프리미엄 웨딩홀 사업에도 진출한 토탈 라이프케어 기업이다.
양사 협력의 첫 걸음으로 웅진프리드라이프 고객을 위한 건강케어서비스가 이달 말 출시될 예정이다. 건강관리부터 중대질환 진단 후 돌봄까지 단계별로 지원하는 서비스로, 가입 고객은 비의료 건강상담과 상급종합병원 간호사 동행, 시니어 돌봄케어 등을 제공받을 수 있다.
삼성생명은 초고령사회 진입과 맞벌이·1인 가구 증가로 병원 동행과 간병 수요가 커지는 가운데 이번 서비스가 고객의 가족 돌봄 부담을 덜어줄 것으로 기대하고 있다.
삼성생명은 올해 초 '보험을 넘어 고객의 일상이 연결되는 생태계'인 '라이프케어 복합금융 플랫폼'을 미래 비전으로 제시했다. 건강관리 앱 '더 헬스'와 시니어 리빙·케어 자회사 '삼성노블라이프'를 통해 헬스케어 영역을 넓혀온 데 이어 이번 제휴로 외부 고객 접점도 확대한다.
삼성생명 관계자는 "이번 업무제휴는 보험을 넘어 고객의 건강한 삶 전반을 돌보는 라이프케어 플랫폼으로 나아가기 위한 중요한 이정표"라며 "건강케어서비스를 시작으로 고객 일상에 실질적인 도움이 되는 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com