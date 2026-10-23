피노아 자회사 FCS, 원체인 밸리데이터 합류

AI 핵심 요약beta
- 넥써쓰는 23일 피노아 자회사 FCS가 원체인 밸리데이터로 참여했다고 밝혔다
- FCS는 원체인 메인넷에서 블록 생성과 거래 검증, 네트워크 보안을 담당했다
- FCS는 기관 대상 노드 운영 경험으로 원체인의 안정적 운영을 지원할 예정이다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥써쓰는 독일 디지털자산 인프라 기업 피노아의 스테이킹 자회사 피노아 컨센서스 서비스(FCS)가 원체인(ONEchain) 밸리데이터로 참여했다고 23일 밝혔다.
FCS는 원체인 메인넷 2.0 '브레이크포인트'에서 블록 생성과 거래 검증, 네트워크 보안·유지에 참여한다. 밸리데이터는 블록체인 네트워크에서 거래 정상 여부를 확인하고 새로운 블록 생성에 참여하는 검증자다.
원체인 메인넷 2.0은 밸리데이터가 블록 생성을 담당하는 지분증명권한(PoSA) 방식으로 운영된다. 밸리데이터는 필요한 스테이킹 요건을 충족하고 노드를 상시 가동하며 네트워크 유지에 참여해야 한다.
FCS는 기관 고객과 블록체인 프로젝트를 대상으로 축적한 노드 운영 경험을 바탕으로 원체인의 안정적 운영을 지원할 예정이다.
피노아는 기관 고객이 온체인 경제에 참여할 수 있도록 기술 인프라를 제공하며, FCS는 기관용 스테이킹과 밸리데이터 운영을 전문으로 한다.
장현국 넥써쓰 대표는 "서틱, 해시키 클라우드, 스테이킨, 엠블록 등 각 분야의 밸리데이터가 원체인의 안정성과 신뢰도를 함께 만들어가고 있다"며 "외부 밸리데이터를 꾸준히 늘려 생태계를 확장해 나가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com