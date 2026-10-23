현대차, 인도네시아 발리에 전기버스 공급…동남아 공략 확대

AI 핵심 요약beta
- 현대차는 23일 인도네시아 발리에 전기버스 11대를 공급했다.
- 이번 사업은 발리 친환경 대중교통 구축을 위한 ODA 사업이다.
- 현대차는 향후 인도네시아 주요 도시로 전기버스 사업을 확대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 인도네시아 대표 관광지 발리에 전기버스 11대를 공급하며 동남아시아 친환경 상용차 시장 공략을 확대한다.
현대차는 22일(현지시간) 인도네시아 발리 독립기념탑에서 열린 '전기버스 및 충전 인프라 보급 프로젝트 출범식'에서 중형 전기버스 '카운티 일렉트릭' 11대를 발리 주정부에 공급했다고 23일 밝혔다.
이번 사업은 한국 기후에너지환경부와 인도네시아 정부가 추진하는 공적개발원조(ODA) 사업의 일환이다. 발리에 전기버스를 처음 도입하고 친환경 대중교통 체계를 구축하는 것이 목표다.
카운티 일렉트릭은 현지 특장업체와 협업해 제작한 20인승 전기버스다. 128kWh 배터리를 탑재해 1회 충전으로 200km 이상 주행할 수 있으며, 150kW급 모터를 적용해 시속 50~80km 구간의 가속 성능을 디젤 모델보다 30% 이상 높였다.
현대차는 지난해 10월 글로벌녹색성장기구(GGGI)가 주관한 공개 입찰에서 공급사로 선정됐다. 차량 공급 이후에도 운행 현황을 모니터링하고 현지 정비를 지원할 예정이다.
앞서 현대차는 2024년 11월 인도네시아 수라바야에도 카운티 일렉트릭 11대를 공급했다. 향후 자카르타 등 인도네시아 주요 도시와 아시아·태평양 지역으로 전기버스 사업을 확대할 계획이다.
chanw@newspim.com