나인하이어, 공채·대규모 채용 운영 기능 강화

AI 핵심 요약beta
- 나인하이어는 23일 대규모 채용 운영 기능을 강화했다고 밝혔다
- 포지션별 접수 시작·마감 일정을 미리 예약하는 기능을 무료 제공했다
- 접수와 잡코리아 공고 게시·마감이 지정 일정에 맞춰 자동 처리된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 웍스피어 채용 관리 솔루션 나인하이어는 공채처럼 여러 포지션을 동시에 여는 기업을 위한 대규모 채용 운영 기능을 강화했다고 23일 밝혔다.
공채를 비롯한 기업의 대규모 채용에서는 직무와 소속, 근무지에 따라 수십 개 포지션의 공고가 한꺼번에 열린다. 공고가 많아질수록 어떤 공고가 접수 중이고 곧 마감되는지 파악하기 어렵다.
특히 공채는 사전에 공지한 접수 일정을 반드시 지켜야 해, 담당자가 공고마다 접수를 직접 여닫고 채용 홈페이지 및 플랫폼에 올린 공고도 별도로 챙겨야 했다.
나인하이어는 이번 업데이트로 포지션별 접수 일정을 미리 예약하는 신규 기능을 무료로 제공한다. 접수 시작일과 마감일을 예약해 두면 지정 일시에 접수가 자동으로 열리고 닫히며, 잡코리아 연동 공고도 일정에 맞춰 게시와 마감을 함께 요청할 수 있다.
정승현 웍스피어 ATS사업실 실장은 "공채와 대규모 채용은 포지션이 많아 일정이 조금만 어긋나도 그 불편이 지원자에게 돌아가는 만큼, 이번 업데이트는 공지한 일정 그대로 접수가 운영되도록 하는 데 초점을 맞췄다"고 설명했다.
tack@newspim.com