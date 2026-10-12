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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 기업들이 채용공고에서 인공지능(AI) 활용 능력을 요구할 때, 클로드·챗GPT 등 실무에 활용할 구체적인 툴까지 명시하는 사례가 늘고 있다.

잡코리아는 올해 3분기 게재된 채용공고를 분석해 이 같은 흐름을 확인했다고 12일 밝혔다.

잡코리아에 따르면 3분기 클로드·챗GPT·제미나이 등 AI 툴 키워드 공고는 지난해 같은 기간보다 170% 늘었다. 'AI'나 '인공지능'을 언급한 공고도 늘었지만, 툴 명칭을 직접 적은 공고는 그보다 훨씬 가파르게 증가했다.

'AI 활용 능력 우대'라는 막연한 표현에서 나아가, 입사 후 바로 쓸 수 있는 도구를 구체적으로 묻는 공고가 많아진 것으로 풀이된다.

잡코리아 "기업 AI 활용 능력 채용공고 170% 증가" [그래픽=잡코리아]

AI 툴별로는 클로드 키워드 공고가 770% 늘어 가장 높은 증가세를 보였다. 이어 ▲제미나이(500%) ▲챗GPT(165%) ▲코파일럿(96%) ▲미드저니(46%) 순이었다.

특히 AI 툴 키워드 공고 가운데 클로드가 명시된 공고의 비율은 지난해 17%에서 올해 55%로 세 배 넘게 높아졌다. 같은 기준으로 지난해와 올해 약 70%를 유지한 챗GPT와 격차도 크게 좁혀졌다.



잡코리아 관계자는 "생성형 AI가 업무 현장의 일상적인 도구로 자리 잡으면서, 기업들이 AI를 아는 인재를 넘어 구체적인 AI 툴을 실무에 활용할 수 있는 인재를 찾고 있다"고 설명했다.

tack@newspim.com