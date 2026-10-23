KT알파, 모바일 상품권 활용도 높인다…잔액 나눠 다른 상품 구매

AI 핵심 요약beta
- KT알파가 23일 브랜드와 상품을 직접 고르는 통합 포인트 상품권을 출시했다
- 상품권을 포인트로 충전해 여러 브랜드 상품을 나눠 구매할 수 있다
- 5천원부터 10만원권까지 운영하며 기업 대상 할인 프로모션을 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = KT알파가 선물 받는 사람이 브랜드와 상품을 직접 고를 수 있는 모바일 상품권을 선보인다. 상품권 금액을 포인트로 충전한 뒤 필요한 만큼 나눠 쓰도록 해 기업 선물과 경품의 활용도를 높인다는 구상이다.
KT알파는 모바일 쿠폰 서비스 기프티쇼를 통해 '통합 포인트 상품권'을 출시했다고 23일 밝혔다.
기존 모바일 상품권은 정해진 교환처나 권종에 따라 사용해야 하나, 이번에 새롭게 선보이는 통합 포인트 상품권은 고객이 취향과 필요에 맞춰 상품을 선택하고 포인트를 분할 사용할 수 있다. 예를 들어 5만원권을 받은 고객은 투썸플레이스, 메가MGC커피 등 다양한 브랜드에서 원하는 음료를 구매할 수 있으며, 남은 포인트는 유효기간 내 다른 상품 구매에 사용 가능하다.
상품권은 5개 카테고리로 구성된다. 커피·음료에는 메가MGC커피, 공차, 투썸플레이스가, 치킨·피자에는 BHC, BBQ, 도미노피자가 포함됐다. 생활·쇼핑은 농협, 올리브영, CU를, 마트·백화점은 신세계, 롯데, 이마트를, 온라인쇼핑은 네이버, SSG, 배달의민족을 포함한다. 각 카테고리별로 약 10종 내외의 상품을 선택할 수 있으며, 5천원권부터 10만원권까지 총 11종의 권종으로 운영된다.
이용 방법은 URL 접속 후 PASS 인증으로 포인트를 충전한 뒤 원하는 브랜드와 상품을 선택해 모바일 상품권으로 구매하면 된다. 사용하지 않은 상품권은 다시 포인트로 복원돼 다른 상품을 선택할 수도 있다.
통합 포인트 상품권은 기업 전용 대량발송 서비스 '기프티쇼 비즈'와 법인영업 채널을 통해 판매된다. 기업은 임직원 복지, 고객 감사 선물, 이벤트 경품, 마케팅 등 다양한 용도로 활용할 수 있다.
KT알파는 11월 30일까지 할인 프로모션을 진행한다. 마트·백화점 포인트 상품권은 2% 할인, 커피·음료 포인트 상품권은 최대 12% 할인 혜택을 제공한다.
nrd@newspim.com