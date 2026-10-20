올리브영, 첫 테크 콘퍼런스 11월 성수서 개최

AI 핵심 요약beta
- CJ올리브영이 20일 11월 성수동서 테크 콘퍼런스를 연다고 밝혔다
- 매장·온라인·물류 연동과 미국 플랫폼 구축 사례를 공유한다
- 기술 체험·전시·네트워킹으로 개발자 지식 공유를 확대한다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ올리브영이 11월 서울 성수동 복합문화공간 '앤더슨씨 성수'에서 기술 인재를 대상으로 한 체험형 테크 콘퍼런스 '디파인 옴니(define:OMNI)'를 연다고 20일 밝혔다. 올리브영이 테크 분야에서 대외 콘퍼런스를 여는 것은 이번이 처음이다.
행사에서는 올리브영 테크 부서 리더들이 사업 현장에서 마주한 과제와 온·오프라인 경계를 기술로 허문 경험을 공개한다. 매장·온라인몰·물류 시스템을 실시간으로 연동해 옴니채널 플랫폼을 완성한 과정과 미국 시장 공략을 위한 글로벌 플랫폼 구축 사례를 공유할 예정이다. 기술을 직접 체험하는 세션과 전시, 네트워킹 공간도 마련된다.
올리브영은 2020년부터 '테크 블로그'를 운영하며 개발 경험과 문제 해결 노하우를 공유해 왔다. 이번 콘퍼런스는 온라인 중심이던 지식 공유를 오프라인으로 확장하는 자리다.
올리브영 관계자는 "기존 리테일 영역을 뛰어넘어 기술을 매개로 고객의 일상을 풍요롭게 채워가는 올리브영의 지향점을 정의하고 공유하는 자리가 될 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com