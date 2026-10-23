롯데홈쇼핑, 다운 충전재 정보 QR로 공개…시험성적서도 확인

AI 핵심 요약beta
- 롯데홈쇼핑은 23일 겨울 의류 품질정보 공개 플랫폼을 구축했다
- 고객은 QR코드로 충전재 함량과 시험성적서를 확인할 수 있다
- 서비스는 단독 패션 브랜드 신상품 패딩과 다운 점퍼에 적용된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데홈쇼핑이 겨울 의류의 충전재와 소재 정보를 고객에게 직접 공개한다. 제품에 달린 QR코드를 스캔하면 충전재 함량부터 시험성적서까지 확인할 수 있도록 해 품질정보의 투명성을 높인다는 취지다.
롯데홈쇼핑은 공인 시험·인증기관인 FITI시험연구원과 연계한 QR코드 기반 품질관리 플랫폼을 구축했다고 23일 밝혔다.
고객은 제품 태그의 QR코드를 스마트폰으로 스캔하면 별도 앱 설치 없이 충전재 종류와 함량, 섬유 혼용률, 관리 방법, 시험성적서 등을 확인할 수 있다. 구매 전 주요 품질정보를 간편하게 살펴볼 수 있도록 한 것이다.
롯데홈쇼핑은 공인 시험·인증기관인 FITI시험연구원과 연계해 이 플랫폼을 구축했다.
서비스는 이달부터 'LBL', '네메르', '메종비오비' 등 단독 패션 브랜드의 2026년 신상품 경량 패딩과 다운 점퍼에 우선 적용된다. 23일 '메종비오비'의 남녀 다운 점퍼를 시작으로 29일부터 본격적인 겨울 아우터 판매에 맞춰 순차적으로 선보인다.
향후 '네메르'의 털 카라 숏 구스다운과 울캐시 블렌드 코트 세트, 'LBL' 헝가리 구스 롱다운, '잭니클라우스' 헤비 다운 재킷 등으로 적용 상품을 확대할 계획이다.
nrd@newspim.com