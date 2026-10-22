[2026AG] '2016 리우 3관왕' 조기성, 복귀 후 첫 국제대회 금메달

AI 핵심 요약beta
- 조기성이 22일 아시안패러게임 개인혼영 150ｍ에서 금메달을 땄다
- 이번 금메달은 2014년 이후 12년 만이자 대회 세 번째 메달이다
- 조기성은 23일 자유형 100ｍ에서 대회 2관왕에 도전한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=2024 파리 패럴림픽 후 은퇴했다가 복귀한 장애인수영의 살아있는 전설 조기성(용인시청)이 2026 아이치·나고야 아시안패러게임에서 금메달을 목에 걸었다.
조기성은 22일 일본 나고야 종합체육관에서 열린 대회 수영 남자 개인 혼영 150ｍ(스포츠등급 SM4)에서 2분43초36의 기록으로 우승했다.
남자 자유형 50ｍ와 평영 50ｍ에서 은메달을 땄던 조기성은 이번 대회 세 번째 메달이자, 첫 금메달을 땄다. 2014년 인천 대회 자유형 200m 이후 12년 만에 금메달이다.
조기성은 오는 23일 남자 자유형 100ｍ에서 대회 2관왕에 도전한다.
선천성 뇌병변장애인인 조기성은 13세 때 재활 치료를 위해 수영을 시작했다. 스무살 때 출전한 2016 리우데자네이루 패럴림픽 남자 자유형 50ｍ, 100ｍ, 200ｍ에서 우승해 한국 선수 최초 패럴림픽 3관왕에 올랐다.
하지만 이후 장애가 심해지면서 만족할 만한 성적을 거두지 못했다. 2020 도쿄 패럴림픽에선 노메달에 그쳤고, 주 종목을 자유형에서 평영으로 바꾸면서 2024 파리 패럴림픽을 준비했으나 역시 메달을 획득하지 못했다.
조기성은 파리 대회 후 심리 공부를 하면서 후배들에게 도움을 주겠다며 은퇴를 선언했다. 하지만 조기성은 2025년 창단한 용인시청 수영팀에 합류 후 지난달 열린 제46회 전국장애인체육대회에서 주 종목인 자유형에서 3관왕에 올랐다.
willowdy@newspim.com