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[뉴스분석] 與, '주 52시간 특례' 허용·금지 법안 동시 발의...범여권서도 쓴소리

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  • 민주당은 20일과 21일 주 52시간 예외·금지 법안을 각각 발의했다
  • 당내와 범여권은 사회적 합의 없는 동시 발의를 비판했다
  • 국민의힘은 민주당이 입장을 정하지 않고 책임을 회피한다고 지적했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민주당 내부서도 비판 목소리…"경솔한 간 보기"
조국혁신당·진보당 "노동 개악"...국민의힘 "입법 면피" 비판
김민석 "합리적 대안 마련"…정부, 노사정 논의 계속

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 집권 여당인 더불어민주당이 노동시간 주 52시간제 예외 적용 여부를 놓고 상반된 내용의 초광역특구법안을 하루 차이, 사실상 동시에 발의하면서 야당을 넘어 범여권과 당 내에서도 비판이 제기됐다.

3대 메가프로젝트 지원 핵심 법안인 초광역특구법의 빠른 제정이 필요한 상황이지만 주 52시간 예외 허용에 대한 사회적 합의는 이뤄지지 않은 상태다. 이러한 상황에서 예외를 허용하는 법안과 금지하는 법안을 둘 다 발의한 후 여론 수렴을 통해 결론을 도출하겠다는 민주당 지도부의 '고육지책'이지만 정치권의 반응이 차갑다. 

민주당 내부에서는 사회적 합의 없이 모순되는 두 법안을 내놓은 데 대한 문제제기가 나왔고, 조국혁신당과 진보당 등 범여권은 노동기본권 후퇴를 우려했다. 제1야당인 국민의힘은 민주당이 명확한 입장을 정하지 않은 채 책임을 회피하고 있다고 비판했다.

김민석 더불어민주당 대표가 지난 4일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 메가성장특별위원회 당정협의회에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

◆민주당, 52시간 특례 '허용' 법안과 '금지' 법안 하루 차이로 각각 발의

23일 정치권에 따르면 민주당은 지난 20일과 21일 노동시간 특례 조항의 포함 여부가 다른 두 건의 초광역특구법안을 각각 발의했다.

초광역특구법은 이재명 정부가 추진하는 반도체와 인공지능(AI) 데이터센터, 피지컬 AI 등 3대 메가 프로젝트를 지원하기 위한 법안이다. 지방자치단체들을 하나의 광역 경제권으로 묶어 전략산업 특구를 조성하고 투자 기업에 재정·금융·세제 지원과 규제 특례 등을 제공하는 내용을 담고 있다.

국회 정무위원회 여당 간사인 박상혁 의원이 지난 20일 대표 발의한 법안에는 근로소득 상위 3%에 해당하는 연구개발 인력에게 주 52시간제 예외를 허용하는 이른바 '화이트칼라 이그젬션' 조항이 포함됐다.

해당 법안에는 기간제 노동자 사용 기간을 기존 2년에서 최대 4년으로 확대하고, 외국인 투자기업에 무급휴일을 허용하는 등의 노동특례도 담겼다.

하루 뒤인 지난 21일 국회 기후에너지환경노동위원회 여당 간사인 최기상 의원이 발의한 법안에는 주 52시간제 예외를 비롯한 노동특례 조항이 제외됐다.

김민석 더불어민주당 대표가 21일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆민주당 내부서도 비판 목소리…"경솔한 간 보기"

집권 여당에서 노동시간 특례를 허용하는 법안과 허용하지 않는 법안이 '전략적으로' 동시에 발의되며 당내에서도 의견이 엇갈렸다.

5선 중진 박지원 민주당 의원은 MBC 라디오에서 "두 가지 법을 낸 것은 조금 경솔했다"고 지적했다.

박 의원은 "법안을 내겠다는 예고를 하면서 노동계와 산업계가 더 대화를 하는 사회적 합의가 되도록 노력했어야 한다"며 "간보기를 하고 있고 너무 빨랐다고 생각한다"고 말했다.

모순 법안 동시 발의가 여론을 떠보는 것으로 비칠 수 있냐는 질문에는 "그렇다"고 답했다.

한국노총 출신의 권미경 민주당 최고위원도 지난 21일 최고위원회의에서 노동계의 반발을 전하며 우려를 표했다.

권 최고위원은 "양대 노총(민주노총·한국노총)이 초광역특구법 발의를 주 52시간제 예외 등 이른바 노동 특례 강행 추진으로 읽고 신뢰가 훼손됐다고 비판하고 있다"며 "진솔한 대화를 통해 오해가 생기지 않도록 당부드린다"라고 말했다.

신장식 조국혁신당 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

◆조국혁신당·진보당 "노동 개악"...국민의힘 "입법 면피" 비판

범여권과 야당에서는 민주당 이상의 비판이 제기됐다.

조국혁신당은 논평을 통해 "노사정 사회적 대화 중 법안부터 들이미는 여당의 '여론 간보기' 꼼수를 중단해야 한다"면서 "근거 없는 주 52시간 특례는 법안에서 제외해야 한다"고 촉구했다. 진보당은 "노동 특례라는 이름으로 추진되는 노동 개악"이라고 비판했다.

국민의힘은 민주당이 노동시간 특례에 대한 예외 여부를 모두 법안으로 내놓은 것은 집권여당으로서 책임을 회피하는 행태라고 비판했다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 논평에서 "같은 사안의 찬성안과 반대안을 한 정당이 당 차원에서 함께 내놓는 것은 입법이 아니라 입법 면피"라며 "앞면이 나와도 민주당, 뒷면이 나와도 민주당이라면 그것은 입법이 아니라 동전 던지기"라고 지적했다.

민주당이 법안 처리 시점을 정하지 않고 숙의를 이어가겠다고 밝힌 데 대해서도 문제를 제기했다.

최 수석대변인은 "시한 없는 숙의는 결국 간보기"라며 "집권 여당은 숙의의 사회자가 아니라 국정 운영의 책임 당사자다. 입장을 내놓아야 비로소 토론이 시작되고, 결과에 대한 책임도 생긴다. 입장부터 내놓아야 한다"고 촉구했다.

국민의힘은 주 52시간제 예외 적용 자체에는 찬성하는 입장이다. 최수진 국민의힘 원내수석대변인은 앞서 "최첨단 기술이나 연구소 직종 관련해선 실제 주 52시간제가 의미가 없다"며 "이번 기회에 주 52시간제가 풀어져야 한다"고 밝힌 바 있다.

8일 오후 서울 용산구 전쟁기념관 피스앤파크컨벤션에서 열린 2026년 노사정 신년 인사회에서 서종수 한국노총 상임 부위원장(왼쪽 네번째부터)과 김영훈 고용노동부 장관, 손경식 한국경영자총협회장, 김지형 경제사회노동위원장을 비롯한 참석자들이 떡 케이크를 자르고 있다. 2026.01.08. [사진 = 뉴스핌DB]

◆김민석 "합리적 대안 마련"…정부, 노사정 논의 계속

민주당 지도부는 노동계와 산업계의 의견을 폭넓게 수렴한 뒤 병합심사를 통해 최종안을 마련하겠다는 방침이다.

한병도 민주당 원내대표는 지난 20일 국정감사 대책회의에서 "법안의 주요 쟁점인 노동시간 특례 등을 둘러싸고 각계각층에 다양한 의견이 있음을 잘 알고 있다"며 "각계의 목소리를 폭넓게 듣고 향후 병합 심사를 통해 최종안을 마련하겠다"고 밝혔다.

또 "처리 시점을 못 박지 않고 충분한 숙의와 토론을 거치겠다"고 강조했다.

김민석 민주당 대표도 지난 21일 최고위원회의에서 "첨단 연구개발 분야의 노동 시간 제도에 대해 다양한 목소리가 있음을 깊이 인식하고 있다"며 "신속한 논의를 통해 노동의 가치를 훼손하지 않으면서도 경쟁력을 잃지 않도록 합리적 대안을 만들어내겠다"고 밝혔다.

정부는 노동특례를 둘러싼 노사 간 이견을 조율하기 위해 지난달 18일 차관급 사전준비회의를 열고 사회적 대화에 착수했다. 이후 다섯 차례 실무협의체 회의가 진행됐으며, 노사정은 오는 28일 6차 회의에서 논의를 이어갈 예정이다.

chogiza@newspim.com

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AI가 각국 웹사이트 치명적 결함 찾아냈다고? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 PHP에서 치명적 취약점이 공개되면서 21일(현지시간) 유럽을 비롯한 각국 정부 웹사이트가 잇따라 차단됐다. PHP 개발진은 이날 긴급 수정판을 내놓으며 모든 이용자에게 "즉시 업데이트할 것을 권고한다"고 밝혔다. 취약점은 수년간 소프트웨어 안에 숨어 있다가 인공지능(AI)을 통해 발견됐다. 일부 해커가 이미 결함을 악용하고 있다는 경고가 나오면서 유럽 각국 정부 기관은 예방 차원에서 사이트를 내렸다. PHP는 1990년대 초 등장한 언어로 처음에는 '퍼스널 홈 페이지'의 약자였다. 방문자가 페이지를 열면 서버가 내용을 조립해 브라우저로 보내는 역할을 한다. 자원봉사자들이 관리하는 무료 오픈소스 소프트웨어다. 웹 기술 조사업체 W3테크스에 따르면 프로그래밍 언어가 확인되는 웹사이트의 약 75%가 PHP로 돌아간다. 워드프레스와 드루팔, 줌라, 마젠토가 모두 PHP 기반이다. 워드프레스 하나만 해도 전체 웹사이트의 약 43%를 떠받친다. 드루팔협회의 티퍼니 패리스 임시 최고경영자(CEO)는 "지난 20년간 공개된 모든 PHP 버전을 쓰는 서버가 취약하다"며 "이 문제는 인터넷 대부분에 영향을 미친다"고 말했다. 인터넷 정보업체 센시스 자료에 따르면 조사 대상 호스트 260만 곳 가운데 약 150만 곳이 아직 수정판이 없는 버전을 쓰고 있다. 21일(현지시간) 네덜란드 정부 포털 오베르헤이트(Overheid.nl) 접속 시 뜨는 안내 화면. 프로그래밍 언어 PHP의 보안 취약점 공개 이후 사이트가 차단된 상태다.[사진=웹사이트 캡처] 2026.10.22 mj72284@newspim.com ◆ AI가 찾아낸 결함 이번 취약점은 AI를 통해 발견됐다. 보안업체 두 곳이 각각 보고서를 냈다. 보안업체 칼리프는 블로그에서 8월 1일 대규모언어모델의 도움으로 결함을 찾아냈고 이후 수정 작업을 해왔다고 밝혔다. 알파벳 산하 보안업체 위즈도 자사 AI 취약점 연구 도구와 구글 제미나이, 오픈AI 모델의 도움으로 같은 결함을 발견했다고 전했다. 위즈는 이 취약점이 10년 넘게 PHP 코드베이스에 숨어 있었고 사람이 찾아내기는 극도로 어려웠을 것이라고 설명했다. 회사는 "AI 이전에는 이런 수작업이 구현하기 어렵고 확장하기는 더 어려웠다"며 "AI로 이제 그 장벽이 사라졌다"고 했다. 킹스칼리지런던의 루카시 올레이니크 방문선임연구원은 "규모가 엄청나다"며 "AI로 악용이 순식간에, 대규모로 일어날 수 있다"고 우려했다. 백악관은 지난 16일 결함을 인지했다고 밝혔다. 백악관은 "이번 발견은 왜 AI 분야에서 미국의 주도권이 중요한지를 정확히 보여준다"며 "미국의 혁신이 국가 안보를 강화하는 것"이라고 했다. 피해는 유럽에서 두드러졌다. 네덜란드에서는 국가사이버보안센터가 먼저 자체 사이트를 내렸고 여러 기관이 뒤를 따랐다. 로테르담항과 정부 포털 오베르헤이트, 축구협회, 주요 정당 다섯 곳, 여러 병원 사이트가 포함됐다. 핀란드는 더 광범위했다. 국영 IT 서비스 제공업체 발토리가 정부 공공망 서비스를 예방 조치로 차단했다. 프랑스 내무부는 모든 웹사이트를 예방적 유지보수 상태로 전환했다. 덴마크 지방자치 IT 기업 콤비트는 전국 학교 소통 플랫폼을 포함한 여러 서비스를 중단했다. 각국 정상까지 나섰다. 네덜란드 총리는 상황을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔고, 다카이치 사나에 일본 총리는 엑스에 웹사이트 소유자들에게 "운영 중인 사이트가 PHP를 쓰는지 확인하고 새 수정판을 적용할 준비를 하라"고 당부했다.   mj72284@newspim.com 2026-10-22 03:48

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