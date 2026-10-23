[2026 뉴스핌 주거대상] GS건설, 미래주거혁신상 수상...기후위기 솔루션 제시

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카를로 라티 교수 등과 공동연구 진행

폭우·폭염·미세먼지 데이터 바탕 주거환경 분석

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설의 주거분야 기후위기에 따른 대응 방안이 뉴스핌 주최 '2026 대한민국 주거복지·공간혁신 대상'에서 미래주거혁신상을 수상했다.

GS건설은 지난 8월 세계적인 건축가 카를로 라티 교수가 이끄는 건축·혁신 디자인 그룹 CRA-Carlo Ratti Associati와 '미래형 기후위기 대응 주거 개념'을 주제로 공동연구를 진행한다고 밝힌 바 있다.

허윤홍 GS건설 부사장 [사진=GS건설]

연구는 기후변화가 주거환경에 미치는 영향을 데이터를 바탕으로 분석하고, 거주자 건강과 안전은 물론 주거 자산을 보호할 수 있는 새로운 솔루션을 도출하는데 중점을 뒀다.

단순히 주거환경 기능과 편의성 개선 외에도 기후변화라는 환경 변화에 맞춰 능동적으로 주거공간이 대응할 수 있는 데이터와 기술을 모색했다는 점에서 의의가 있다.

GS건설과 CRA는 우선 폭우, 폭염, 미세먼지 등 주요 기후 변수별 데이터를 토대로 국내외 주거환경을 분석했다. GS건설은 주택 시공과 운영 노하우를 CRA는 데이터 분석과 센서 기반 설계 역량을 연구에 결합했다.

CRA와 미래형 기후위기 대응 주거 개념 공동연구에 따른 솔루션 예시 [사진=GS건설]

현재 연구를 통해 도출된 결과는 개념 단계로 GS건설은 향후 기술적 타당성과 효과를 확인하기 위한 실증 테스트를 진행할 예정이다. 검증이 완료된 기술은 사업지 여건과 특성을 고려해 자이(Xi) 아파트에 순차적으로 적용하는 방안도 검토하고 있다.

GS건설은 기후변화 속에서도 입주자들이 안전하고 쾌적하게 생활할 수 있는 차세대 주거환경을 지속적으로 연구하고 미래 주거 혁신을 위한 기술 확보를 이어갈 계획이다.

krawjp@newspim.com