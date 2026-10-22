[종합] 한은, 기준금리 3.00% 동결에도 긴축 유지…신현송 "성장·물가 더 강해져"

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7·8월 연속 인상 후 첫 동결…금통위원 7명 만장일치

신현송 "호미질의 결실"…선제 인상 효과 점검

성장·물가 전망 상향 예고…11월 추가 인상 가능성 주목

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국은행이 22일 기준금리를 연 3.00%로 동결했지만 성장과 물가 상승 압력이 커진 만큼 긴축 기조를 유지하기로 했다. 지난 7·8월 선제 인상으로 확보한 정책 여력을 바탕으로 대외 불확실성과 경제지표를 점검하며 추가 인상 시기를 결정할 방침이다.

한국은행 금융통화위원회(금통위)는 이날 통화정책방향 결정회의에서 기준금리를 연 3.00%로 만장일치 동결했다. 지난 7월 연 2.50%에서 2.75%로, 8월 연 3.00%로 두 차례 연속 인상한 이후 첫 동결이다.

◆ "동결은 호미질의 결실"…선제 인상 효과 점검

신 총재는 이날 서울 중구 한국은행에서 열린 통화정책방향 기자간담회에서 "7월과 8월 연속으로 두 번 금리를 인상해서 정책 여력을 확보했다고 보고 있다"며 "시장 상황에 쫓기지 않고 국내 경제 여건에 맞게 정책을 펼 수 있는 운신의 폭을 얻었다"고 말했다.

이어 "8월 회의 때 가래로 막아야 할 것을 호미로 막았다고 말씀드렸는데 이번 동결은 호미질의 결실"이라고 강조했다.

금통위는 중동 사태와 주요국 통화·재정정책, 미국 중간선거 이후 정책 변화 등 대외 불확실성을 고려해 금리를 동결했다. 앞선 두 차례 인상이 성장과 물가, 금융안정에 미치는 영향을 추가로 점검할 필요가 있다는 판단이다.

신 총재는 지난 9월 미국 연방준비제도(연준)의 금리 인상에도 국내 금융시장이 안정적인 모습을 보였고 주택가격과 금융취약성지수의 상승 속도도 완화됐다고 평가했다.

달러/원 환율은 지난 8월 금통위 당시 1380원 안팎에서 이날 1325원 수준으로 하락했다. 신 총재는 환율 안정에 따른 수입물가 억제와 가계 구매력 개선 효과를 강조했다. 한은 분석에 따르면 원화 가치가 10% 상승할 경우 소득 하위 20% 가구의 구매력은 0.4% 이상 개선되는 것으로 추정됐다.

◆ 성장·물가 전망 상향 예고…긴축 기조 유지

신 총재는 "성장세나 물가 오름세가 오히려 8월보다도 더 강한 측면이 있기 때문에 지금의 긴축적인 정책 기조를 계속 이어갈 필요가 있다"며 "물가오름세가 목표 수준까지 안정적으로 수렴한다는 확신이 들 때까지 계속 대응하겠다"고 말했다.

한은은 올해와 내년 경제성장률이 지난 8월 전망치인 각각 3.3%, 2.9%를 상당 폭 웃돌 것으로 예상했다. 반도체 경기 호조로 수출과 투자가 높은 증가세를 이어가고 소득 여건 개선에 힘입어 소비 회복세도 확대될 것이라는 판단이다.

지난 9월 통관 기준 수출은 1200억달러를 넘어 역대 최고치를 기록했다. 한은은 올해 전체 수출이 1조달러를, 경상수지 흑자는 지난 8월 전망치인 4500억달러를 웃돌 것으로 내다봤다.

물가 상승 압력도 지속되고 있다. 지난 9월 소비자물가 상승률은 2.9%, 식료품과 에너지를 제외한 근원물가 상승률은 2.8%를 기록했다. 단기 기대인플레이션율도 2%대 후반 수준을 유지했다.

한은은 환율 하락에도 국제유가 반등과 반도체 가격 상승에 따른 비용 압력이 다른 품목으로 확산하고 수요 측 물가 압력도 커질 것으로 예상했다. 이에 따라 올해 연간 소비자물가와 근원물가 상승률은 지난 8월 전망치인 각각 2.7%, 2.5%에 대체로 부합하겠지만 내년에는 기존 전망치인 2.3%, 2.5%를 모두 웃돌 것으로 내다봤다.

신 총재는 내년 근원물가 전망치에 대해 "지금 상황에서는 아마 2.5%가 조금 낮다고 보고 있다"며 "오히려 내년은 조금 더 높게 나올 것 같다"고 말했다.

이번 금리 동결이 금통위원 전원일치로 결정됐지만 이를 긴축 기조의 변화로 해석해서는 안 된다는 입장도 내놨다. 신 총재는 "흔히 소수의견을 내면서 소통한다는 방식도 이제는 그렇게 받아들이실 필요가 없다"며 "전반적인 평가에 대해서는 상당한 공감대가 있었다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 신현송 한국은행 총재가 22일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 통화정책방향 기자간담회에서 발언하고 있다. 2026.10.22 photo@newspim.com

◆ 시장 관심은 11월 추가 인상…성장·물가 전망 상향 주목

시장의 관심은 오는 11월 26일 열리는 올해 마지막 금융통화위원회로 옮겨가고 있다. 성장률과 물가 전망의 상향 조정이 예상되면서 금통위원들의 향후 금리 전망에도 변화가 있을지 주목된다.

11월 금통위에서는 수정 경제전망과 금통위원들의 6개월 후 조건부 기준금리 전망인 점도표가 공개될 예정이다. 지난 8월 점도표에서는 총 21개 점 가운데 연 3.25%가 10개로 가장 많았고, 연 3.50%가 6개, 연 3.00%가 5개였다. 중간값은 연 3.25%로 현 기준금리보다 0.25%포인트 높았다.

최지욱 스테이트 스트리트 마켓 상무는 "기준금리 결정은 만장일치 동결이었으나 의결문 내용은 시장 예상 및 당사 전망에 비해 다소 매파적이었다"며 "내년 근원물가 전망 상향 가능성을 고려할 때 11월 금리인상 가능성이 높다고 본다"고 말했다.

추가 인상 여부를 가를 변수는 향후 경제지표다. 오는 27일 발표되는 3분기 국내총생산(GDP) 속보치와 다음 달 초 공개될 10월 소비자물가가 주요 판단 근거다. 미국 연방준비제도(연준)의 통화정책 경로도 대외 변수로 남아 있다.

신 총재는 시장에서 추정하는 금리 수준에 대해 "채권시장에서 추정할 수 있는 그런 금리를 계속 참고하고 있다"면서도 "반드시 우리가 거기에 따라갈 필요는 없다고 본다"고 말했다. 이어 "항상 새로운 어떤 데이터가 나오면 그것을 참고하고 새로 우리의 생각을 가다듬고 항상 열린 마음으로 통화정책을 운영하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com