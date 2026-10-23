[2026 뉴스핌 주거대상] IPARK현대산업 '군산 레이크시티 아이파크', 상품경쟁력상 수상

은파호수공원 특급 조망과 차별화된 혁신 평면

9조원 훈풍 부는 새만금 산단 배후 주거지 안착

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = IPARK현대산업개발의 '군산 레이크시티 아이파크'가 뉴스핌이 주최하는 '2026 대한민국 주거복지·공간혁신 대상'에서 자연 환경과 미래 산업 가치를 완벽히 조화시킨 훌륭한 주거 특화 설계로 주거상품경쟁력상을 거머쥐었다.

정경구 IPARK현대산업개발 대표이사. [사진=IPARK현대산업개발]

전라북도 군산시 지곡동 일대에 조성되는 군산 레이크시티 아이파크는 지하 4층에서 지상 29층, 8개 동, 전용면적 84㎡에서 226㎡에 이르는 총 722가구 규모의 하이엔드 랜드마크 단지다. 이 단지는 257만㎡ 규모의 광활한 은파호수공원이 단지 바로 앞에 위치해 주거 쾌적성을 확보했으며, 일부 세대의 경우 창밖으로 호수 조망까지 누릴 수 있는 자연 친화적 입지를 뽐낸다.

단지는 남향 위주 배치와 전 타입 4베이 판상형 구조를 채택해 사계절 내내 채광과 통풍을 극대화했으며, 대형 드레스룸과 팬트리 등 실용성을 강조한 넉넉한 수납공간을 곳곳에 마련했다.

'군산 레이크시티 아이파크' 투시도. [자료=HDC현대산업개발]

커뮤니티 시설은 단지 중앙에 집중 배치하여 동선의 접근성을 높였고, 피트니스센터와 필라테스 및 개인트레이닝이 가능한 전용 라운지를 포함하여 차별화된 운동 환경을 제공한다. 단지 내 조경으로는 은파호수공원의 맑은 자연을 모티브로 한 '카페테리아 가든'과 안팎을 연결하는 순환형 산책로인 '레이크 워크' 등이 마련된다.

스마트홈 사물인터넷 기술이 대거 도입된 점도 눈길을 끌었다. 비대면 안면 인식 출입 시스템을 공동현관 및 세대 현관에 전면 적용해 보안을 획기적으로 강화했으며, 모든 방에는 거주자의 감정에 맞춰 10단계 조절 제어가 가능한 스마트 LED 감성 조명을 설치해 미래 지향적인 주거 공간을 구현해 낼 예정이다.

이 단지는 지난 2월 새만금 일대에 발표된 약 9조원 규모의 대규모 투자 로드맵의 직접적인 수혜를 입을 것으로 기대된다. 현대차그룹이 주도하는 로봇, 인공지능, 수소 산업 생태계 구축 프로젝트가 본격적인 속도를 내면서, 새만금북로 등을 통해 산업단지 접근성이 뛰어난 이 단지는 산단 핵심 종사자들의 주요 배후 주거지로 급부상하고 있다.

dosong@newspim.com