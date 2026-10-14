IPARK현대산업개발, 군포 금정역세권1구역 우선협상자 선정...1137가구 조성

AI 핵심 요약beta
- IPARK현대산업개발이 14일 금정역세권1구역 우선협상대상자로 선정됐다
- 조합은 24일 총회를 열고 시공사 선정 안건을 의결할 예정이다
- 아이파크 원 어센트는 지하 4층, 지상 35층 1137가구로 조성된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
조합, 24일 시공사 선정 총회 개최
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = IPARK현대산업개발이 경기 군포 금정역세권1구역 재개발 사업 우선협상대상자로 선정됐다.
14일 정비업계에 따르면 금정역세권1구역 재개발조합은 최근 진행한 시공사 선정 2차 입찰결과 단독으로 응찰한 IPARK현대산업개발을 우선협상대상자로 지정했다. 조합은 오는 24일 총회를 열고 시공사 선정 안건을 의결할 예정이다.
IPARK현대산업개발은 단지명으로 '아이파크 원 어센트(IPARK ONE ASCENT)'를 제안했다. 아이파크 원 어센트는 지하 4층, 지상 최고 35층, 10개동으로 총 1137가구다.
단지는 지하철 1·4호선 금정역 역세권에 위치한다. 향후 수도권광역급행철도(GTX)-C 노선 개통으로 광역교통 접근성 개선이 기대된다. 인근에는 수리산과 교육·상업시설도 갖췄다.
원안보다 주동 수를 2개 줄여 동간 거리를 넓혔다. 주동 축소로 확보한 중앙 공간에는 대형 광장을 조성하고, 잔디마당과 테마정원을 연결해 약 1.4km 순환 산책로도 갖췄다.
전 가구 남향 배치와 판상형 위주 설계로 채광, 통풍, 개방감을 높였다. 유리난간 창호와 2면 개방 파노라마 창으로 개방감과 조망을 강화했다.
최고층인 35층에는 수리산과 도심을 조망할 수 있는 스카이 커뮤니티가 들어선다. 커뮤니티 면적은 원안과 비교해 약 2112㎡(639평) 넓혔다.
군포 지역 최초로 AI 홈케어와 로봇 배송, 클린 서비스를 아우르는 'IPARK AI LIFE' 솔루션과 독자적인 층간소음 저감 기술과 음식물쓰레기 자동이송설비도 적용했다.
IPARK현대산업개발 관계자는 "아이파크 원 어센트는 금정역 일대 광역 교통망 확충과 개발 비전에 걸맞은 지역 최고 랜드마크를 목표로 심혈을 기울인 단지로 조합원들께 압도적인 스카이 커뮤니티와 조망 특화, 차원이 다른 공간 혁신을 선보이겠다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com