IPARK현대산업개발, 부산 연산13구역 재개발 수주...사업비 2812억

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지상 최고 34층·5개동 720가구 규모

부산 지하철 1호선 시청역·3호선 물만골역 인근

IPARK현대산업개발, 올해 정비사업 수주 1조7666억원

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = IPARK현대산업개발이 2800억원 규모 부산 연산13구역 재개발사업 시공사로 선정됐다.

IPARK현대산업개발은 지난 3일 부산 연산13구역 주택재개발정비사업 시공사 선정 총회에서 시공권을 확보했다고 6일 밝혔다. 사업비는 총 2812억원 규모다.

부산 연산13구역 주택재개발정비사업은 부산 연제구 연산동 일대 지하 3층, 지상 최고 34층, 5개동 720가구를 조성하는 프로젝트다.

부산 연산13구역 투시도 [사진=IPARK현대산업개발]

사업지는 부산 도시철도 1호선 시청역과 3호선 물만골역이 인근에 있는 더블 역세권이다. 중앙대로, 월드컵대로, 연수로 중심에 있는 교통중심지다.

부산시청, 연제구청, 부산경찰청 등 주요 공공·행정기관이 인접해 있고, 연산초·연제중·연제고 등 학군과 이마트 등 중심 상권 인프라가 갖춰져 있다.

단지에는 상부 구조물과 측벽을 한선으로 잇는 루프라인 링크 파사드와 지상 데크까지 흐름을 확장한 컨티뉴어스 스케이프를 적용해 감각적이고 품격있는 외관을 형성했다.

기존 조합안에서 2개 동을 축소해 대형 중앙광장을 만들고, 광장에 6가지 테마 정원과 순환형 산책로를 구성했다.

최고층 34층에는 황령산과 배산, 도심 조망을 누릴 수 있는 스카이 커뮤니티를 만들었다. 모든 가구 100% 남향 배치와 4베이 판상형 특화 설계로 채광과 통풍을 높였다.

프리미엄 커뮤니티 시설과 가구당 1.5대 100% 확장형 주차 공간, 세대 내 음식물 쓰레기 이송설비도 반영했다.

IPARK현대산업개발은 이번 수주로 올해 정비사업 수주액이 총 1조7666억원을 기록했다. IPARK현대산업개발은 지난 7월 5852억원 규모 성남 태평3구역 공공 참여 재개발, 8월 9002억원 규모 의정부 장암2구역 재개발을 수주했다.

IPARK현대산업개발 관계자는 "아이파크의 차별화된 설계와 진정성 있는 사업 제안을 믿고 선택해 주신 연산13구역 조합원 여러분께 깊이 감사드린다"면서 "인접한 연산16구역과 연계 수주를 추진해 1200가구 대단지 프리미엄을 확보하고, 당사의 노하우와 상품성을 더해 연산13구역을 연제구 대표 랜드마크로 완성할 것이다"고 밝혔다.

krawjp@newspim.com