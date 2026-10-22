한국타이어, 中바이두 '아폴로 고'에 전기차 타이어 공급 확대

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어는 22일 바이두 로보택시에 타이어 공급을 확대했다
- 아이온 ST AS 적용 지역을 중국 4개 도시에서 10개 도시로 늘렸다
- 양사는 주행 데이터와 공기압·마모 관리체계를 구축할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 중국 바이두의 무인 로보택시 '아폴로 고'에 전기차 전용 타이어 공급을 확대하며 자율주행 모빌리티 시장 공략에 속도를 낸다.
한국타이어는 바이두 아폴로 고에 공급하는 전기차 전용 타이어 '아이온 ST AS'의 적용 지역을 기존 4개 도시에서 10개 도시로 확대한다고 22일 밝혔다.
공급 대상은 상하이와 선전, 베이징, 청두, 충칭, 쑤저우, 우한, 둥관, 난창, 싼야 등 중국 주요 도시에서 운행되는 자율주행 차량이다.
한국타이어는 지난해 3월 바이두와 전략적 파트너십을 체결하고 우한과 선전에서 레벨4 자율주행 차량에 타이어를 공급해 왔다. 이후 실제 주행 데이터를 확보하며 협력 지역을 확대했다.
아이온 ST AS는 낮은 회전저항과 높은 내마모성, 접지력을 갖춘 전기차 전용 타이어다. 잦은 가감속과 장시간 운행이 특징인 로보택시의 주행 환경을 고려해 설계됐다.
양사는 차량 주행 데이터와 실시간 공기압 모니터링, 마모 경고 시스템을 연계해 타이어 관리체계도 구축할 계획이다. 이를 통해 타이어 교체 시기를 관리하고 자율주행 차량의 운영 효율성을 높인다는 구상이다.
chanw@newspim.com