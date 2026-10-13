한국타이어, 대전 '나눔음악회' 개최…3000여 명 참석

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어는 12일 대전서 나눔음악회를 개최했다
- 시민과 자원봉사자 등 3000여 명이 행사에 참석했다
- 공연과 함께 타이어 안전점검 캠페인도 진행했다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)는 지난 12일 대전 엑스포시민광장에서 개최한 '2026 나눔음악회'에 시민과 자원봉사자 등 3000여 명이 참석했다고 13일 밝혔다.
올해로 12회를 맞은 나눔음악회는 대전광역시자원봉사연합회, 대전사회복지공동모금회와 공동으로 마련됐다.
이날 행사에는 사회복지시설 종사자와 자원봉사자, 한국앤컴퍼니그룹 임직원, 시민 등이 참석했다. 공연에는 가수 이재훈과 바다, 한동근, 황우림 등이 출연했으며 행운권 추첨을 통해 타이어 증정권과 가전제품 등을 전달했다.
행사장 주차장에서는 타이어 안전점검 캠페인 '타이어보이(Tire Boy)'도 운영됐다. 사전 동의를 받은 차량을 대상으로 공기압 보충과 마모도 측정, 제조일자 확인 등을 진행했다.
한편 한국타이어는 명절 나눔키트 기부와 벽화 그리기, 스마트 정류장 조성, 어린이보호구역 방호 울타리 지원 등 지역사회 공헌활동을 이어가고 있다.
gyun507@newspim.com