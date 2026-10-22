허진호 '암살자(들)', 싱가포르국제영화제 개막작 상영

AI 핵심 요약beta
- 허진호 감독의 ‘암살자(들)’이 21일 싱가포르영화제 개막작으로 상영됐다
- 한국 영화가 싱가포르영화제 개막작에 선정된 것은 22년 만이다
- 영화는 토론토영화제 초청과 국제 관객상 러너업으로 작품성을 인정받았다
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토론토국제영화제 국제 관객상 러너업 이어 해외 상영
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 허진호 감독의 영화 '암살자(들)'이 제37회 싱가포르국제영화제 개막작으로 상영됐다고 22일 밝혔다.
'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 그린 작품이다. 유해진, 박해일, 이민호 등이 출연했다.
영화는 지난 21일 열린 제37회 싱가포르국제영화제 개막식에서 현지 관객과 만났다. 한국 영화가 싱가포르국제영화제 개막작으로 선정된 것은 22년 만이다.
앞서 '암살자(들)'은 제51회 토론토국제영화제에 초청돼 퍼블릭 상영 전 회차가 매진됐으며 국제 관객상 러너업에 선정됐다.
제레미 추아 싱가포르국제영화제 집행위원장은 앞서 "'암살자(들)'은 개막작에 기대하는 요소를 갖춘 작품"이라며 "작가주의 감독의 시선과 함께 언론의 자유와 진실의 중요성을 다룬다"고 평가했다.
싱가포르 현지 관객들도 영화의 추적 서사와 촬영, 배우들의 연기 등에 대한 반응을 전했다.
'암살자(들)'은 국내에서도 현재 전국 극장에서 상영 중이다.
taeyi427@newspim.com