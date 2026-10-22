내년 보험산업 성장률 3.5%…올해 절반에도 못 미친다

전체 보험료 299조원 전망, 생보 2.3%·손보 4.5% 증가

순익 늘었지만 본업 수익성 약화…수익 기반 강화·자원 재배분 주문

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 내년 보험산업 성장률이 올해의 절반에도 못 미치는 3.5%에 그칠 것이라는 전망이 나왔다. 보험업계의 순이익과 자본건전성 지표는 개선됐지만 투자손익과 평가이익에 의존한 만큼, 본업의 수익 기반을 강화하고 새로운 성장 영역으로 자원을 재배분해야 한다는 지적이다.

보험연구원은 22일 오전 '2027년 보험산업 전망과 과제' 세미나를 열고 내년 보험산업 전체 보험료가 올해보다 3.5% 증가한 299조원에 이를 것으로 전망했다. 올해 예상 증가율인 8.0%의 절반 이하 수준이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 보험연구원은 22일 오전 '2027년 보험산업 전망과 과제' 세미나를 열고 내년 보험산업 전체 보험료가 올해보다 3.5% 증가한 299조원에 이를 것으로 전망했다. 올해 예상 증가율인 8.0%의 절반 이하 수준이다. [사진=보험연구원은] 2026.10.22 yunyun@newspim.com

이날 세미나에서는 김동겸 금융시장분석실장이 '2027년 보험산업 전망'을, 김해식 연구조정실장이 '2027년 보험산업 과제'를 발표했다.

내년 생명보험 수입보험료는 보장성보험이 성장을 이끌지만 저축성보험과 변액보험, 퇴직연금이 감소하면서 2.3% 증가에 그칠 것으로 예상됐다. 손해보험 원수보험료는 장기손해보험을 중심으로 4.5% 증가할 전망이다.

퇴직연금을 제외한 보험료 증가율은 생명보험 4.0%, 손해보험 5.0%로 예상됐다. 전체 보험료 증가액의 89%는 생명보험 보장성보험과 손해보험 장기손해보험에 집중될 것으로 전망됐다.

보험연구원은 올해 상반기 보험산업의 외형적인 성과가 개선됐지만 성장·이익·자본의 질은 저하됐다고 진단했다. 생명보험과 손해보험 모두 당기순이익과 보험계약마진(CSM), 지급여력비율(K-ICS)이 1년 전보다 개선됐으나 세부 구성에서는 다른 양상이 나타났다는 설명이다.

당기순이익 증가는 보험손익보다 투자손익에서 발생했고, 본업 경쟁력을 보여주는 위험률차는 양 업권 모두 음(-)의 상태로 고착됐다. 자본 증가분도 대부분 평가이익에서 발생해 이익잉여금 증가는 미미했다.

영업구조에서는 생명보험의 무·저해지환급형 상품, 손해보험의 질병·상해보험 쏠림이 심화됐다. 모집채널도 대면·법인보험대리점(GA)에 집중되면서 판매촉진비 중심의 비용 경쟁으로 이어지고 있다고 분석했다.

영업이익에서 보험손익이 차지하는 비중은 생명보험 40.1%, 손해보험 61.5%에 그쳤다. CSM은 증가했지만 가정·경험조정에 따른 감소와 요구자본 부담도 함께 확대됐다. 사업비 증가가 신계약 CSM 창출로 이어지지 않으면서 자본생산성도 저하됐다는 진단이다.

생명보험의 고금리 계약 역마진과 손해보험의 중소기업 대출 집중도 투자손익을 통한 수익 보전 여력을 제약하는 요인으로 꼽혔다.

내년 시행 예정인 규제 역시 단기적으로 성장 여력을 제한할 것으로 예상됐다. 수수료 체계 개편과 GA 운영위험 평가제도는 모집비용 조정을, 기본자본비율 제도와 계리가정 선진화 등은 자본확충을 요구하면서 신계약 유인과 영업여력에 영향을 미칠 것이라는 전망이다.

거시경제 여건도 녹록지 않을 것으로 내다봤다. 내년 국내외 경제는 올해보다 성장세가 둔화하고 대외 불확실성은 높은 수준을 이어갈 것으로 예상됐다. 물가는 2% 내외에서 유지되고 금리는 내년 상반기 중 낮아지겠지만, 주택가격과 가계부채 부담 등을 고려하면 하락 폭은 제한적일 것으로 전망됐다.

주요 위험요인으로는 중동사태 장기화와 인공지능(AI) 투자 조정, 반도체 경기 둔화, 미국 통상압력 확대 등을 제시했다. 국내에서는 불균형 성장의 소득·소비 파급 지연, 수도권 주택가격 상승과 가계대출 확대, 취약가계·자영업자의 상환여력 약화 등을 꼽았다.

보험연구원은 지속가능한 성장을 위해 기존 주력 보장의 수익 기반을 강화하면서 노후소득과 건강·돌봄, 기업위험 등 새로운 성장 영역으로 자원을 재배분해야 한다고 강조했다.

이를 위한 경영 과제로는 보장과 서비스의 연계, 계약군별 자산·부채 및 유동성 관리, 위험경감형 보험 인수, 보험금 청구·지급 업무 재설계, 상품 전 과정에 대한 책임과 시정 권한 강화 등을 제시했다.

정책적으로는 새로운 사업의 업무 범위와 서비스 품질기준 정비, 자체위험·지급여력평가(ORSA) 개선계획의 이행력 확보, 공동 위험데이터 구축, 계약 유지성과를 반영한 판매보수 체계, AI와 외부 위탁에 대한 통제권 확보 등이 필요하다고 밝혔다. 정책 추진 과정에서 소비자 선택과 시장경쟁에 미치는 영향도 사전에 검토해야 한다고 덧붙였다.

김헌수 보험연구원장은 "지속가능한 성장은 영업력이 아니라 감당할 수 있는 위험의 크기가 결정한다"며 "리스크관리 역량을 키워 보장갭을 메우고 소비자가 체감하는 성장을 이뤄야 한다"고 말했다. 이어 "보험이 감당해야 할 위험의 성격이 달라지고 있는 만큼 인수한 위험을 끝까지 책임지는 이행 역량과 소비자 신뢰를 함께 쌓아야 한다"고 강조했다.

yunyun@newspim.com