한화손해보험, 임산부 전용보험 출시…한 번 납입으로 최대 3년 보장

AI 핵심 요약beta
- 한화손해보험은 19일 임신부터 출산 후 복귀까지 보장하는 보험을 출시했다
- 신상품은 임신중독증과 출산질환 등 주요 위험을 최대 3년간 보장한다
- 가입 대상은 20~42세며 다이렉트 홈페이지와 캐롯 앱에서 가입할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
출산 후 정서적 위험까지…20~42세 가입 가능
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화손해보험은 임신·출산 과정의 질병 위험부터 출산 후 일상 복귀까지 최대 3년간 보장하는 디지털 전용 상품 '한화 다이렉트 임산부보험 무배당'을 출시했다고 19일 밝혔다.
한화손보는 '여성 웰니스 리딩 파트너'라는 비전 아래 지난 2023년 펨테크 연구소를 설립하고, '시그니처 여성건강보험'을 선보이는 등 여성 특화 보장을 확대해왔다. 이번 임산부보험 출시 역시 그간 쌓아온 여성건강 연구를 바탕으로 여성 생애주기에 맞춰 웰니스 케어의 범위를 넓히기 위한 행보의 일환이다.
이번 신상품은 '임신한 여성'을 위한 케어에 초점을 맞춰 건강한 임신과 출산을 돕기 위해 마련됐다. 임신과 출산은 여성의 신체에 큰 변화를 가져오는 중요한 시기지만, 기존 보험상품에서는 태아 및 자녀의 위험 보장이 주를 이뤘다. 한화손보는 고령 산모 증가 등 사회적 변화에 발맞춰 임신과 출산 과정에서 발생할 수 있는 주요 위험과 여성들의 실질적인 불안 요소를 연구해 보장을 설계했다.
특히 임신 기간과 출산 후 일상 복귀까지 고려해 보험기간을 최대 3년으로 설정하고, 보험료를 한 번에 납입하는 일시납 구조를 갖춘 것이 특징이다.
이 상품은 ▲임신중독증진단비 ▲특정임신중당뇨진단비 ▲태반조기박리진단비 ▲임신및출산질환수술비·입원비 ▲양수색전증진단비 등의 담보를 통해 출산 전후 발생할 수 있는 질병 위험을 보장한다.
임신·출산 관련 위험뿐만 아니라 출산 후 육아 과정에서 겪을 수 있는 정서적 위험까지 보장 영역을 넓혔다. 스트레스관련특정정신질환진단비와 특정수면검사지원비 등을 통해 건강한 일상 복귀를 돕는다.
가입 연령은 20세부터 42세까지다. 한화손보 다이렉트 홈페이지와 캐롯 앱을 통해 가입할 수 있다.
한편 한화손보는 최근 여성 웰니스 솔루션 브랜드 'PLUS CLOVR(플러스클로버)'를 선보이고, 보험을 통한 보장뿐 아니라 여성의 건강과 삶 전반에 필요한 서비스를 제공하며 고객 접점을 넓히고 있다. 플러스클로버 앱을 설치하면 누구나 임신·출산·육아 관련 콘텐츠를 살펴보고, 임신 기간의 변화를 직접 기록하고 관리하는 기능도 이용할 수 있다.
한화손보 관계자는 "시그니처여성건강보험을 시작으로 여성의 라이프스타일과 생애주기별 위험을 깊이 연구하고 지속적으로 여성을 위한 보장을 마련해왔다"며 "앞으로도 여성의 건강한 삶을 세심하게 보장하는 차별화된 상품과 서비스로 여성 웰니스를 선도해나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com