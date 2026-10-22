[2026 국감] 용인반도체 LNG발전 탄소중립 역행…허성무 "e메탄 대안"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

산중위, 22일 산업부 국정감사 진행

미국 등 주요국 e메탄 프로젝트 추진

허성무 "LNG 대안으로 e메탄 검토해야"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 용인반도체 클러스터에 LNG발전소를 건설하는 방안이 탄소중립에 역행한다는 지적이 제기됐다.

안정적인 전력 공급과 탄소감축을 함께 달성할 대안으로 'e메탄' 활용을 적극 검토해야 한다는 지적이다.

국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 허성무 더불어민주당 의원(창원시 성산구)은 22일 산업통상부 종합감사에서 이같은 문제점과 대안을 제시했다.

허 의원실이 한국가스공사 제출받은 자료를 분석한 결과, 세계 주요국이 기후위기 대응과 탄소감축을 위해 e메탄 생산·활용 프로젝트를 추진하며 공급망 확보에 나서고 있지만, 우리나라는 관련 사업 참여와 제도 마련이 미흡한 것으로 나타났다.

[AI 일러서트=최영수 선임기자] 2026.10.22 dream@newspim.com

'e메탄'은 그린수소와 포집한 이산화탄소를 결합해 생산하는 탄소중립 에너지원이다. 기존 LNG 발전소와 운송·저장 시설 등 천연가스 인프라를 활용할 수 있어 탄소배출을 줄일 수 있는 대안으로 주목받고 있다.

한국가스공사 제출 자료에 따르면 캐나다, 미국, 노르웨이, 일본, 호주, 중국 등 주요국은 연간 3만~16만 톤 규모의 e메탄 생산 프로젝트를 추진하고 있다. 반면 우리나라는 관련 프로젝트에 참여하지 않고 있는 것으로 확인됐다.

해외 주요국은 e메탄의 생산 확대와 상용화를 위한 정책 지원에도 나서고 있다. 일본 등은 차액거래계약제도(CfD) 등을 활용해 초기 시장 형성과 경제성 확보를 지원하고 있다.

[자료=허성무 의원실] 2026.10.22 dream@newspim.com

반면 우리나라는 도시가스법과 탄소중립기본법 등 관련 법·제도와 구체적인 정책 추진 기반이 미흡해 사업 활성화에 어려움이 있는 만큼, 제도 정비를 서둘러야 한다는 지적이 제기된다.

특히 용인 반도체 클러스터에 LNG 발전을 통해 3GW 규모의 전력을 공급하는 계획과 관련해서도 탄소감축과 RE100·CFE 등 글로벌 에너지 정책 흐름을 고려한 대책 마련이 필요하다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 허성무 더불어민주당 의원이 7일 오전 서울 여의도 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회의에서 열린 중소벤처기업부에 대한 국정감사에서 질의를 하고 있다. 2026.10.07 mironj19@newspim.com

기업들이 재생에너지 전력구매계약(PPA) 등을 통해 탄소감축 요구에 대응해야 하는 상황에서, LNG 중심의 전력 공급만으로는 장기적인 탄소중립 대응에 한계가 있다는 지적이다.

허성무 의원은 "세계 각국은 이미 e메탄의 도입을 적극 검토하고 프로젝트를 진행중"이라며 "용인 반도체 클러스터의 안정적인 전력 공급과 탄소감축을 함께 달성할 수 있도록 e메탄 활용 가능성을 검토하고, 정부에서 법적, 제도적 지원 체계를 검토해야 한다"고 촉구했다.

dream@newspim.com