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'그분'으로 불렸다는 캡틴 손흥민…한국 축구 어디로 가나

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  • 정연욱 의원이 21일 국감에서 대표팀 내부 갈등 의혹을 제기했다
  • 손흥민을 ‘7번’으로 부른다는 주장과 96라인 은퇴설이 도마에 올랐다
  • 축구협회는 라커룸에서 논의한다며 소통과 리더십 점검을 약속했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전술도 리더십도 '흔들'…축구협회, '라커룸의 문제'로 치부 말아야

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 축구대표팀의 내부 갈등설이 국회 국정감사장까지 번졌다. 주장 손흥민(LAFC)을 이름 대신 '7번'이나 '그분'으로 부른다는 의혹이 제기됐다. 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(FC포르투), 황희찬(샬케04) 등 이른바 '96라인'의 대표팀 은퇴설도 도마 위에 올랐다. 경기력 부진에 선수단 불화설까지 겹쳤지만 대한축구협회의 대응은 원론적 설명에 그쳤다.

정연욱 국민의힘 의원은 21일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 이용수 대한축구협회 부회장 겸 회장 직무대행에게 대표팀 내부 분위기를 추궁했다. 정 의원은 "선수 이름을 부르지 않고 '7번'이라고 부른다는 것을 아느냐"고 물었다. 이 직무대행이 손흥민을 지칭하는 것이냐고 되묻자 정 의원은 "이름 자체가 없고 그냥 '7번', '그분'이라고 부른다는 이야기가 사실인 모양"이라고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 이용수 대한축구협회 회장 직무대행이 21일 오후 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한체육회 등에 대한 국정감사에서 의원 질의를 경청하고 있다. 2026.10.21 mironj19@newspim.com

다만 실제로 선수들이 손흥민을 이 같은 호칭으로 부르는지, 어떤 맥락에서 나온 표현인지는 확인되지 않았다. 의혹만으로 선수단 내부의 관계를 단정할 수는 없다. 그럼에도 대표팀의 리더십과 소통 체계가 국회에서 공개적으로 거론됐다는 사실은 가볍지 않다.

정 의원은 김민재와 황인범이 베네수엘라전 직후 내놓은 발언도 문제 삼았다. 당시 김민재는 "수비 선수들이 불쌍하다"며 모든 선수가 함께 뛰어야 한다는 취지로 비판했다. 황인범은 "문제점들이 분명히 보이는데 누구도 나서지 못하는 상황이고 나설 사람도 없다"고 토로했다. 두 선수의 발언은 경기력에 대한 불만을 넘어 대표팀 내부의 소통과 책임 소재에 의문을 던졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김민재. [사진=로이터] 2026.10.22 psoq1337@newspim.com

우즈베키스탄전 이후에는 김민재와 황인범, 황희찬의 대표팀 은퇴설까지 불거졌다. 현영민 대한축구협회 전력강화위원장이 세 선수와 면담하며 수습에 나섰지만 갈등이 완전히 해소돼지 않았다. 이 직무대행은 국감에서 내부 문제를 간략히 보고받았다면서 "라커룸에서 일어난 일은 라커룸에서 해결한다는 원칙에 따라 대표팀 안에서 계속 논의하기로 했다"고 밝혔다.

협회가 선수단 내부의 모든 일을 직접 통제할 수는 없다. 그러나 갈등이 반복되고 핵심 선수들의 공개 발언까지 이어진다면 상황은 달라진다. '라커룸에서 해결한다'는 원칙이 문제 해결을 위한 자율성인지, 책임을 미루는 방패인지 협회는 결과로 보여줘야 한다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민. [사진=로이터] 2026.10.22 psoq1337@newspim.com

일본 매체 더월드도 22일 한국 언론 보도를 인용해 이번 논란을 다뤘다. 이 매체는 손흥민과 김민재의 과거 사회관계망서비스(SNS) 팔로우 해제 논란, 2024년 아시안컵 당시 손흥민과 이강인의 충돌 등을 거론했다. 이어 손흥민의 주장 체제 아래 1996년생 선수들의 불만이 누적된 것 아니냐는 관측을 소개하며 대표팀을 둘러싼 잡음이 계속될 수 있다고 전망했다.

문제는 선수단 내부 논란이 경기력 문제와 맞물려 있다는 점이다. 한국은 9~10월 A매치 4경기에서 2승 1무 1패를 기록했다. 에콰도르를 3-0으로 꺾고 우루과이에 1-4로 패했다. 베네수엘라와 0-0으로 비긴 뒤 우즈베키스탄을 2-0으로 제압했다. 결과만 보면 치명적인 성적표는 아니다. 그러나 경기 내용에는 불안 요소가 남았다.

로베르트 모레노 임시 감독은 손흥민과 오현규(베식타시)를 앞세운 4-4-2 전술을 가동했다. 새 얼굴도 대거 불러들였다. 하지만 포메이션 변화가 경기력의 뚜렷한 개선으로 이어지지는 않았다. 중원에서의 수적 열세와 답답한 공격 전개는 여전히 과제로 남았다. 모레노 감독은 대표팀의 경기 방식을 단계적으로 구축하고 있다는 입장이지만 전술적 완성도를 높이는 동시에 선수단의 신뢰까지 회복해야 하는 상황이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 로베르트 모레노 임시 감독. [사진=KFA] 2026.10.22 psoq1337@newspim.com

손흥민의 주장 체제가 9년째 이어졌다는 사실만으로 갈등의 원인을 단정할 수는 없다. 주장과 선수들 사이의 관계, 세대별 불만, 감독의 권한과 역할은 확인된 사실을 토대로 따져야 한다. 확인되지 않은 의혹을 기정사실로 만들면 문제 해결보다 갈등을 키울 수 있다.

그러나 협회 역시 논란을 단순한 선수들 사이의 문제로만 돌려서는 안 된다. 대표팀은 개인 선수들의 집합이 아니라 공동의 목표와 책임을 공유하는 조직이다. 경기 운영에 대한 불만이 공개적으로 표출되고 은퇴설까지 나왔다면 협회는 선수단의 소통 구조와 감독의 리더십, 내부 갈등을 조정하는 체계를 점검해야 한다.

psoq1337@newspim.com

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서울 집값 다시 불 붙었다…1년새 15.5%↑ [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 지난 8월 서울 아파트 매매 실거래가가 1년 전보다 15.5% 올랐다. 이는 2021년 11월 이후 57개월 만에 가장 높은 전년 동월 대비 상승률이다.  매맷값은 동북권(강북·도봉·노원·성북·중랑·동대문·성동·광진구)에서 높게 올랐으며 전셋값은 서남권(강서·양천·영등포·구로·금천·동작·관악구)에서 큰 오름폭을 보였다. 반면 동남권은 매맷값과 전셋값이 모두 하락했다.  22일 서울시의 한국부동산원 아파트 가격동향조사 통계 분석에 따르면 올해 8월 서울 아파트 매매 실거래가는 전월 대비 0.72% 상승했다. 권역별로는 서초·강남·송파·강동구가 속한 동남권이 전월 대비 0.29% 하락한 반면 나머지 권역은 모두 올랐다. 특히 동북권은 1.54%, 도심권(종로·중·용산)은 1.06% 오르며 높은 상승률을 나타냈다. 올해 1월과 비교하면 서울 전체 아파트 가격은 8.3% 올랐다. 권역 중에는 동북권이 11.5%, 서남권이 8.4%로 상대적으로 오름폭이 컸다. 면적별로는 모든 구간에서 가격이 올랐다. 특히 전용면적 85㎡ 초과 135㎡ 이하인 중대형 아파트가 전월 대비 1.32%로 가장 큰 오름폭을 기록했다. 8월 아파트 전세 실거래가는 전월 대비 0.30%, 전년 동월 대비 11.31% 상승했다. 권역별로는 서남권이 1.30%, 서북권(은평·서대문·마포)이 0.17% 올랐다. 반면 도심권(-0.35%)과 동북권(-0.10%), 동남권(-0.08%)은 하락했다. 면적별로는 135㎡ 초과 대형 아파트가 전월 대비 2.41% 올라 가장 큰 오름폭을 보였다. 중대형 아파트도 1.50% 오르는 등 면적이 큰 아파트가 전셋값 상승을 이끌었다. 아파트 매매거래량은 감소세를 보였다. 서울시에 따르면 이달 16일 기준 9월 서울 아파트 거래량은 전월 대비 18.3% 감소한 2923건으로 집계됐다. 다만 부동산 거래 신고 기한이 계약일로부터 30일 이내인 만큼 9월 계약분 신고는 앞으로 늘어날 수 있다. 아파트 거래량은 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 거래가 몰린 5월(8987건) 이후 대체로 3000~5000건대를 기록하고 있다. 실거래가 구간별로 보면 15억원 이하 거래 비중은 5월 72.3%에서 8월 79.5%로 확대됐다. 다만 9월에는 78.1%로 소폭 축소됐다. 자치구별로는 노원구가 332건으로 가장 많은 거래량을 기록했다. 노원구의 15억원 이하 거래 비중은 99.7%, 도봉·강북·금천구는 100%로 나타나 외곽지역의 중저가 실수요 거래가 두드러졌다. 서울시는 "4~5월 고가주택 절세 거래 증가로 15억원 이하 거래 비중이 일시 축소됐다"며 "이후 중저가 실수요 유입으로 8월까지 확대가 이어지다 비중이 다소 줄었다"고 분석했다. 9월 아파트 전세거래량은 6454건으로 전월(7862건) 대비 17.9% 줄었다. 월세 거래량도 7750건으로 한 달 전보다 6.4% 감소하며 전월세 거래가 모두 위축됐다. 전년 동월과 비교하면 전세와 월세 거래량은 각각 46.9%, 19.8% 줄어 가을 이사철에도 거래 위축이 두드러졌다. 전월세 거래 비중은 월세가 54.6%, 전세가 45.4%를 기록했다. 7~8월 전월세 거래 비중이 5대 5 수준을 유지하다 월세 비중이 다시 커졌다. 전세거래 중 갱신계약 비중은 9월 56.7%로 전월(57.9%) 대비 소폭 감소했고, 계약갱신요구권 사용 비중은 52.1%를 기록해 한 달 전(49.8%)보다 늘었다. donglee@newspim.com 2026-10-22 09:15
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AI가 각국 웹사이트 치명적 결함 찾아냈다고? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 PHP에서 치명적 취약점이 공개되면서 21일(현지시간) 유럽을 비롯한 각국 정부 웹사이트가 잇따라 차단됐다. PHP 개발진은 이날 긴급 수정판을 내놓으며 모든 이용자에게 "즉시 업데이트할 것을 권고한다"고 밝혔다. 취약점은 수년간 소프트웨어 안에 숨어 있다가 인공지능(AI)을 통해 발견됐다. 일부 해커가 이미 결함을 악용하고 있다는 경고가 나오면서 유럽 각국 정부 기관은 예방 차원에서 사이트를 내렸다. PHP는 1990년대 초 등장한 언어로 처음에는 '퍼스널 홈 페이지'의 약자였다. 방문자가 페이지를 열면 서버가 내용을 조립해 브라우저로 보내는 역할을 한다. 자원봉사자들이 관리하는 무료 오픈소스 소프트웨어다. 웹 기술 조사업체 W3테크스에 따르면 프로그래밍 언어가 확인되는 웹사이트의 약 75%가 PHP로 돌아간다. 워드프레스와 드루팔, 줌라, 마젠토가 모두 PHP 기반이다. 워드프레스 하나만 해도 전체 웹사이트의 약 43%를 떠받친다. 드루팔협회의 티퍼니 패리스 임시 최고경영자(CEO)는 "지난 20년간 공개된 모든 PHP 버전을 쓰는 서버가 취약하다"며 "이 문제는 인터넷 대부분에 영향을 미친다"고 말했다. 인터넷 정보업체 센시스 자료에 따르면 조사 대상 호스트 260만 곳 가운데 약 150만 곳이 아직 수정판이 없는 버전을 쓰고 있다. 21일(현지시간) 네덜란드 정부 포털 오베르헤이트(Overheid.nl) 접속 시 뜨는 안내 화면. 프로그래밍 언어 PHP의 보안 취약점 공개 이후 사이트가 차단된 상태다.[사진=웹사이트 캡처] 2026.10.22 mj72284@newspim.com ◆ AI가 찾아낸 결함 이번 취약점은 AI를 통해 발견됐다. 보안업체 두 곳이 각각 보고서를 냈다. 보안업체 칼리프는 블로그에서 8월 1일 대규모언어모델의 도움으로 결함을 찾아냈고 이후 수정 작업을 해왔다고 밝혔다. 알파벳 산하 보안업체 위즈도 자사 AI 취약점 연구 도구와 구글 제미나이, 오픈AI 모델의 도움으로 같은 결함을 발견했다고 전했다. 위즈는 이 취약점이 10년 넘게 PHP 코드베이스에 숨어 있었고 사람이 찾아내기는 극도로 어려웠을 것이라고 설명했다. 회사는 "AI 이전에는 이런 수작업이 구현하기 어렵고 확장하기는 더 어려웠다"며 "AI로 이제 그 장벽이 사라졌다"고 했다. 킹스칼리지런던의 루카시 올레이니크 방문선임연구원은 "규모가 엄청나다"며 "AI로 악용이 순식간에, 대규모로 일어날 수 있다"고 우려했다. 백악관은 지난 16일 결함을 인지했다고 밝혔다. 백악관은 "이번 발견은 왜 AI 분야에서 미국의 주도권이 중요한지를 정확히 보여준다"며 "미국의 혁신이 국가 안보를 강화하는 것"이라고 했다. 피해는 유럽에서 두드러졌다. 네덜란드에서는 국가사이버보안센터가 먼저 자체 사이트를 내렸고 여러 기관이 뒤를 따랐다. 로테르담항과 정부 포털 오베르헤이트, 축구협회, 주요 정당 다섯 곳, 여러 병원 사이트가 포함됐다. 핀란드는 더 광범위했다. 국영 IT 서비스 제공업체 발토리가 정부 공공망 서비스를 예방 조치로 차단했다. 프랑스 내무부는 모든 웹사이트를 예방적 유지보수 상태로 전환했다. 덴마크 지방자치 IT 기업 콤비트는 전국 학교 소통 플랫폼을 포함한 여러 서비스를 중단했다. 각국 정상까지 나섰다. 네덜란드 총리는 상황을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔고, 다카이치 사나에 일본 총리는 엑스에 웹사이트 소유자들에게 "운영 중인 사이트가 PHP를 쓰는지 확인하고 새 수정판을 적용할 준비를 하라"고 당부했다.   mj72284@newspim.com 2026-10-22 03:48

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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