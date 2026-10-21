[2026 국감] '96년생 은퇴설'에 리더십 논란까지…축구협회 "선수단 결속 방안 마련"

AI 핵심 요약beta
- 대한축구협회는 21일 국정감사에서 대표팀 내부 갈등 의혹에 대응했다
- 김민재·황인범·황희찬 등 1996년생 선수들의 동반 은퇴설까지 확산했다
- 협회는 선수단 신뢰 회복과 결속 강화를 위한 개선 방안을 마련하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 축구 국가대표팀의 내부 갈등과 리더십 문제가 국회 국정감사 도마 위에 올랐다. 김민재(바이에른 뮌헨)와 황인범(FC포르투), 황희찬(샬케04) 등 1996년생 선수들의 동반 대표팀 은퇴설까지 불거진 가운데 대한축구협회는 선수단 결속을 위한 개선 방안을 마련하겠다고 밝혔다.
정연욱 국민의힘 의원은 21일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 대표팀 내부 불화 의혹을 거론하며 대한축구협회의 적극적인 대응을 촉구했다.
정 의원은 지난 2일 베네수엘라와의 평가전에서 0-0으로 비긴 뒤 김민재와 황인범이 남긴 인터뷰를 공개했다. 당시 김민재는 "함께 싸운다는 느낌이 없다. 모든 선수가 머리를 박고 뛰어야 한다"라며 선수단의 태도를 지적했다.
황인범 역시 "누가 도움을 줄 수 있을지 의문이다. 문제점이 보이는데 누구도 나서지 못하고, 나설 사람도 없다"라며 눈시울을 붉혔다.
이후 지난 6일 우즈베키스탄전에서 2-0으로 승리했지만 대표팀을 둘러싼 논란은 가라앉지 않았다. 오히려 김민재와 황인범, 황희찬 등 1996년생 선수들이 대표팀에서 동반 은퇴할 수 있다는 소문까지 확산했다.
정 의원은 "현재 축구대표팀의 팀워크가 무너져 있는 것으로 보인다"라며 "주장 손흥민(LAFC)을 선수단 내부에서 이름 대신 등번호인 '7번'으로 부른다는 이야기도 있다"라고 주장했다.
이어 과거 김민재의 SNS 논란과 손흥민·이강인(AT 마드리드)의 충돌 등을 언급하며 선수단 내부의 갈등이 오랫동안 누적된 것 아니냐고 질의했다.
이날 국정감사에서는 대표팀 선수들과 현영민 대한축구협회 전력강화위원장의 면담도 거론됐다. 정 의원은 우즈베키스탄전 이후 현 위원장이 일부 선수들과 자정을 넘겨 면담한 사실을 언급하며 협회가 관련 내용을 보고받았는지 물었다.
이에 이용수 대한축구협회 회장 직무대행은 "관련 내용을 보고받았다"면서도 "대표팀 내부의 문제이기 때문에 간략하게만 보고받았다"라고 답했다.
이어 "현 위원장과 로베르트 모레노 감독이 협의해 라커룸에서 일어난 일은 라커룸에서 해결하는 방향으로 의견을 모았다"라고 설명했다.
이 직무대행은 외부에 알려진 갈등설에 대해서도 신중한 입장을 보였다. 그는 "대표팀 내부에서 실제로 오간 이야기가 밖으로 퍼져나가는 과정에서 재생산되는 경우가 있는 것 같다"라며 확인되지 않은 의혹이 확대되는 상황을 경계했다.
그러면서 "협회가 선수들에게 일일이 지시하거나 간섭하기는 쉽지 않다"면서도 "선수단이 하나로 뭉칠 수 있도록 최선을 다해 방안을 마련하겠다"라고 강조했다.
대표팀은 오는 11월 A매치 2경기와 아시안컵을 준비해야 한다. 경기력 개선뿐 아니라 선수단 내부의 신뢰 회복과 결속력 강화도 모레노호가 풀어야 할 과제로 떠올랐다.
wcn05002@newspim.com