세종시, 여성친화도시 3회 연속 지정…성평등 정책 성과

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 22일 여성친화도시로 3회 연속 지정됐다
- 성평등 정책과 여성 참여·돌봄·안전환경 성과를 인정받았다
- 시는 시민 체감형 여성친화정책을 확대할 계획이다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 여성의 사회 참여 확대와 돌봄·안전환경 조성 등 성평등 정책 성과를 인정받아 여성친화도시 3회 연속 지정됐다.
22일 시에 따르면 성평등가족부 주관 '2026년 여성친화도시 지정심사'를 통과해 2016년, 2021년에 이어 세 번째 지정됐다.
여성친화도시는 여성과 남성의 평등한 정책 참여를 보장하고 여성의 역량 강화와 돌봄·안전 증진을 위해 노력하는 지방자치단체를 대상으로 성평등가족부가 5년 단위로 지정하는 제도다.
시는 그동안 성평등 정책 추진 기반 강화와 여성의 경제·사회 참여 확대, 시민 참여 활성화, 돌봄 및 안전환경 조성 등 다양한 분야에서 관련 정책을 추진해 왔다.
주요 사업으로는 5급 이상 여성 공무원 비율 확대와 성인지적 사전검토제 시행, 여성일자리협의체 운영, 여성친화기업인증제 추진, 직장맘지원센터 운영 등이 있다.
여성친화도시 시민참여단을 활성화하고 세종여성플라자를 운영하는 등 여성의 정책 참여와 역량 강화를 위한 사업도 이어왔다.
시는 이번 지정을 계기로 기존 정책의 성과를 발전시키고 시민의 일상과 밀접한 여성친화정책을 확대할 방침이다. 특히 돌봄과 안전 등 생활 전반에서 시민이 체감할 수 있는 정책을 강화해 성평등한 지역사회 조성에 힘쓸 계획이다.
조상호 시장은 "여성친화도시 3회 연속 지정은 시민과 지역사회가 함께 만들어 온 뜻깊은 성과"라며 "시민의 목소리를 정책에 적극 반영해 누구나 평등하고 안전하게 살아갈 수 있는 여성친화도시 세종을 만들어 가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com